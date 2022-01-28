Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Pişman olduğunu söyleyip kararından vazgeçti

ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Issa Ismail, 2016 yılında 19 yaşındayken cinsiyet değiştirmeye karar verdi. Testosteron hormonu kullanarak geçen 6 yılın ardından Issa, tekrar kadın olmak istediği duyurdu. Ismail’in açıklamaları dünya basınında kendisine geniş yer buldu.

DEPRESYONA GİRDİM

Aldığı testosteron hormonu nedeniyle daha kalın bir sese ve sakala sahip olduğunu dile getiren Ismail, aradan geçen 7 yılda bir erkek olarak mutlu olmadığını anladığı belirtti. Kendisini depresyonda hisseden Ismail, “Üçüncü veya dördüncü yıldönümünden sonra, depresyonum ağırlaşmaya başladı. Karar verdiğimde bir tür aydınlanma yaşadım. Hayatımın geri kalanında bir daha hormon kullanmak zorunda değildim. Bu benim için bir şok gibiydi. Bir sonraki hissettiğim şey bir rahatlama hissiydi. İşte o zaman kendimi dinlemem gerektiğini anladım" açıklamalarını yaptı.



