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Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Pişman olduğunu söyleyip kararından vazgeçti

28.01.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Issa Ismail isimli bir kişi verdiği kararlarla şaşkınlık yarattı. 19 yaşındayken cinsiyet değiştirerek trans erkek olduğunu açıklayan Ismail, 7 yıl sonra yeni bir karar verdi. Cinsiyet değiştirme süreciyle beraber ağır bir depresyon yaşadığını dile getiren Ismail, 26 yaşında yeniden kadın olmak istediğini açıkladı.

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Pişman olduğunu söyleyip kararından vazgeçti

ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Issa Ismail, 2016 yılında 19 yaşındayken cinsiyet değiştirmeye karar verdi. Testosteron hormonu kullanarak geçen 6 yılın ardından Issa, tekrar kadın olmak istediği duyurdu. Ismail’in açıklamaları dünya basınında kendisine geniş yer buldu.

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DEPRESYONA GİRDİM

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Aldığı testosteron hormonu nedeniyle daha kalın bir sese ve sakala sahip olduğunu dile getiren Ismail, aradan geçen 7 yılda bir erkek olarak mutlu olmadığını anladığı belirtti. Kendisini depresyonda hisseden Ismail, “Üçüncü veya dördüncü yıldönümünden sonra, depresyonum ağırlaşmaya başladı. Karar verdiğimde bir tür aydınlanma yaşadım. Hayatımın geri kalanında bir daha hormon kullanmak zorunda değildim. Bu benim için bir şok gibiydi. Bir sonraki hissettiğim şey bir rahatlama hissiydi. İşte o zaman kendimi dinlemem gerektiğini anladım" açıklamalarını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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