Seyhan Soylu, İntizar'ın cinsel hayatına dair sözleriyle gündem oldu! "Onunla beraber olan kişilerden duyduğum..."

Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın özel görüntüleri bir dönem ifşa edilmişti. Evin güvenlik kamera sistemleriyle ilgilenen teknik servis müdürünün sızdırdığı görüntülerden sonra özel hayatıyla gündeme gelen İntizar'ın cinsel hayatına dair bu sefer Sisi ilginç ifadeler kullandı.

Sisi, efsane sesiyle hafızalara kazınan İntizar'ın "Hermafrodit (çift cinsiyetli)" olduğunu iddia etti.

"EDİS VE SEFO'DAN DAHA ERKEK..."

Seyhan Soylu, ”İntizar kadın değil, İntizar hermafrodit. Çift cinsiyetli. Ben görmedim ama İntizar ile beraber olan kişilerden duyduğum normal bir erkeğin işlevi var. İntizar çok karakterli bir insandır" açıklamasında bulundu.

Sisi ayrıca "Erkekten çok daha şefkatli zaten bana göre erkek o Edis ve Sefo'dan daha erkek" ifadelerini kullandı.







