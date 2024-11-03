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  4. Cinsiyet değiştirmişti! Çukur'un Tmisah'ı Meli Bendeli estetikleriyle görenleri şaşırttı

Cinsiyet değiştirmişti! Çukur'un Tmisah'ı Meli Bendeli estetikleriyle görenleri şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.11.2024 14:08
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Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan ve trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz değişimiyle ağızları açık bıraktı. Cinsiyet değişimi sonrası estetik üstüne estetik yaptıran Yılmaz'ı görenler şaştı kaldı.

Cinsiyet değiştirmişti! Çukur'un Tmisah'ı Meli Bendeli estetikleriyle görenleri şaşırttı

Çukur dizisinde "Timsah Celil" ve Cam Tavanlar dizisinde "Şinasi" rolüyle tanıdığımız Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirmişti.

Adını Meli Bendeli olarak değiştiren oyuncu ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demişti.

Ancak başarılı oyuncu cinsiyet değişim kararı sonrası estetik üstüne estetik yaptırdı.

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Göğüs yaptıran, ses inceltme ameliyatı olan ve yüzüne çeşitli estetikler yaptıran Meli Bendeli'yi görenler şaştı kaldı.

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"ÖYLE KISA ETEK GİYİP DOLAŞMAYLA..."

Bedeni değişen ve iddialı pozlar paylaşmaya başlayan oyuncu geçtiğimiz aylarda "1 ay oldu. 5 ameliyat oldum. 8 saat sürdü" demişti. Meli Bendeli açıklamasında "Ee kolay mı kadın olmak Melicim! Öyle kısacık etek giyip dolaşmayla kadın mı olunur hiç? Olunmaz demi, ödedik bedelini madem" diyerek gündem olmuştu.

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Ahmet Melih Yılmaz
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