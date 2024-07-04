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  4. Cinsiyet değiştirmişti! Meli Bendeli'yi garson uyarıp "Bir daha gelme" dedi... Olay anlar

Cinsiyet değiştirmişti! Meli Bendeli'yi garson uyarıp "Bir daha gelme" dedi... Olay anlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.07.2024 07:44
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Cinsiyet geçiş sürecinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ahmet Melih Yılmaz bu süreçte adını da Meli Bendeli yapmıştı. Başarılı oyuncu son olarak gittiği bir lokantada istenmediği anları sosyal medyadan paylaştı.

Cinsiyet değiştirmişti! Meli Bendeli'yi garson uyarıp "Bir daha gelme" dedi... Olay anlar

MYNET-Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda kendisinin transeksüel olduğunu açıklamıştı.

Cinsiyet geçiş sürecinde olan ve değişimiyle sık sık gündeme gelen adını ise Meli Bendeli yapan başarılı oyuncu başına gelen bir olayı sosyal medyadan paylaştı.

Gittiği bir mekandan çıkarken yanına gelen garsonun dediklerini kayda alan ünlü oyuncu yapılan uyarıyla şoke oldu.

DUYUNCA ŞAŞIRDI

Meli Bendeli'ye garson "Patron kameradan izlemiş, yayın yapıyor filan personel de görünüyormuş, bir daha gelmesin dedi, dükkanımıza gelmesin dedi. Biz aracıyız kusura bakma" dedi.

Oyuncu ise "Allah Allah, kimse çıkmıyor, duydunuz mu? Bir daha buraya gelmeyeceğim çok üzüldüm. Eminim video içindir" diyerek tepki gösterdi.


Express


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Meli Bendeli
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