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  4. Cinsiyet değiştirmişti... Meli Bendeli saçlarını pembe yaptı! Yeni imajı şaşırttı

Cinsiyet değiştirmişti... Meli Bendeli saçlarını pembe yaptı! Yeni imajı şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2024 07:29
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Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat vererek hafızalara kazınan ve Cam Tavanlar dizisinde de Şinasi'yi canlandıran Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirmesiyle uzun süre gündemde kaldı. Çeşitli ameliyatlar olarak değişen ve adını da Meli Bendeli yapan başarılı oyuncu yeni imajıyla da dikkat çekti.

Cinsiyet değiştirmişti... Meli Bendeli saçlarını pembe yaptı! Yeni imajı şaşırttı

Çukur'un Timsah Celil'i olarak tanınan ve daha sonra Cam Tavanlar dizisinde rol alan
Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu açıklamıştı.

Cinsiyet geçirme sürecine giren ve çeşitli ameliyatlar olan ve bu süreçte adını da Meli Bendeli yapan başarılı oyuncu sosyal medyadan zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.

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1 ayda 5 ameliyat olan Meli Bendeli iddialı paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Tarzıyla adından söz ettiren ve bir hayli değişen oyuncu son olarak yeni halini paylaştı.

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İmaj değiştiren Meli Bendeli saçlarını pembe yaptı ve Afrika örgüsü yaptırdı.

Oyuncuya takipçilerinden "Saçlar yakışmış" yorumları gecikmedi.

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Ahmet Melih Yılmaz Oyuncu karakteri
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