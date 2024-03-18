Cinsiyet değiştirmişti... Meli Bendeli saçlarını pembe yaptı! Yeni imajı şaşırttı

Çukur'un Timsah Celil'i olarak tanınan ve daha sonra Cam Tavanlar dizisinde rol alan

Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu açıklamıştı.

Cinsiyet geçirme sürecine giren ve çeşitli ameliyatlar olan ve bu süreçte adını da Meli Bendeli yapan başarılı oyuncu sosyal medyadan zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.

1 ayda 5 ameliyat olan Meli Bendeli iddialı paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Tarzıyla adından söz ettiren ve bir hayli değişen oyuncu son olarak yeni halini paylaştı.



İmaj değiştiren Meli Bendeli saçlarını pembe yaptı ve Afrika örgüsü yaptırdı.

Oyuncuya takipçilerinden "Saçlar yakışmış" yorumları gecikmedi.





