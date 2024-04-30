MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinsiyet değiştirmişti! O pozlarına yorum yağdı: "Kadın oldun inandık"

Cinsiyet değiştirmişti! O pozlarına yorum yağdı: "Kadın oldun inandık"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.04.2024 08:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirmişti. Meli Bendeli olarak değiştirdiği adıyla pozlarını paylaşan oyuncu iç çamaşırlı poz verince bakın nasıl tepkiler aldı.

Cinsiyet değiştirmişti! O pozlarına yorum yağdı: "Kadın oldun inandık"

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle ve Cam Tavanlar'daki rolüyle hafızalara kazınan ve trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz değişimiyle dikkat çekiyor.

Adını Meli Bendeli olarak değiştiren ve çeşitli ameliyatlar olarak istediği görünüme kavuşan oyuncu oldukça iddialı pozlarını da paylaşıyor.

11

Cem Yılmaz'dan bomba bir paylaşım daha! Cem Yılmaz'dan bomba bir paylaşım daha!

Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Bendeli, “Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim, beklerken de 30 yaşına geldim” demişti.

ytut
Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan başarılı oyuncu göğüs ve dudak estetiği de yaptırmıştı. Meli Bendeli son halini ve iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.

Meli Bendeli'nin iç çamaşırlı pozlarına takipçilerinden " Kadın oldun inandık", "Neden devamlı çıplak poz", "Gereksiz bir teşhircilik" eleştirileri geldi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızını görenler hayran kaldı! "Büyümüş bayağı"Kızını görenler hayran kaldı! "Büyümüş bayağı"
İddialı tatil pozları sosyal medyayı salladı! "Aşk yaramış"İddialı tatil pozları sosyal medyayı salladı! "Aşk yaramış"
Cem Yılmaz'dan bomba bir paylaşım daha!Cem Yılmaz'dan bomba bir paylaşım daha!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Melih Yılmaz Oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Beklenen oldu, bakanlık duyurdu: Tavuk eti ihracatına sınırlama getirildi

Beklenen oldu, bakanlık duyurdu: Tavuk eti ihracatına sınırlama getirildi

Erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktılar! Milli Eğitim harekete geçti: Hepsi için soruşturma başlatıldı

Erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktılar! Milli Eğitim harekete geçti: Hepsi için soruşturma başlatıldı

Murat Kurum geri mi dönüyor?

Murat Kurum geri mi dönüyor?

13 dönümlük arsada yaşıyor! Doğanın içinde 1+0 evi dikkat çekti

13 dönümlük arsada yaşıyor! Doğanın içinde 1+0 evi dikkat çekti

Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"

Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"

Acun Ilıcalı, satın alacağı takımı ilk kez açıkladı! Herkes ters köşe oldu...

Acun Ilıcalı, satın alacağı takımı ilk kez açıkladı! Herkes ters köşe oldu...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.