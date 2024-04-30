Cinsiyet değiştirmişti! O pozlarına yorum yağdı: "Kadın oldun inandık"

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle ve Cam Tavanlar'daki rolüyle hafızalara kazınan ve trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz değişimiyle dikkat çekiyor.

Adını Meli Bendeli olarak değiştiren ve çeşitli ameliyatlar olarak istediği görünüme kavuşan oyuncu oldukça iddialı pozlarını da paylaşıyor.

Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Bendeli, “Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim, beklerken de 30 yaşına geldim” demişti.



Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan başarılı oyuncu göğüs ve dudak estetiği de yaptırmıştı. Meli Bendeli son halini ve iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.

Meli Bendeli'nin iç çamaşırlı pozlarına takipçilerinden " Kadın oldun inandık", "Neden devamlı çıplak poz", "Gereksiz bir teşhircilik" eleştirileri geldi.





