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  4. Cipiyle dere yatağına yuvarlandı! Tam kurtuldum derken... Korkunç olay

Cipiyle dere yatağına yuvarlandı! Tam kurtuldum derken... Korkunç olay

06.12.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana geldi. Furkan Kalyoncu isimli şahıs, cipinin kontrolünü kaybetti ve aracıyla dere yatağına yuvarlandı. Kaza sonrası aracından çıkmaya çalışan talihsiz adamın üzerine kaya parçası yuvarlandı. Furkan Kalyoncu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cipiyle dere yatağına yuvarlandı! Tam kurtuldum derken... Korkunç olay

Olay, saat 16.00 sıralarında Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkinde meydana geldi. Şerefler'den Kırcagedre yönüne hareket eden Furkan Kalyoncu idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkmaya çalışan sürücü Kalyoncu, dağ yamacından yuvarlanan kaya parçasının altında kaldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalyoncunun cenazesi morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Muğla kaza

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