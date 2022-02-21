Çıplak bir şekilde servis yapıyor! Bir gecede aldığı bahşiş dudak uçuklattı

İngiltere ve Amerika’da faaliyet gösteren bir restoran zinciri kadın garsonların kıyafetleri nedeniyle gündeme gelmeye devam ediyor. Çıplak bir şekilde yemek servisinin yapıldığı restoranda garson olarak çalışan Jade Amber isimli bir kadın, sadece tek gecede 900 dolar (12 bin 285 TL) bahşiş aldığını açıklayarak şaşkınlık yarattı.

“TAMAMEN MÜŞTERİLERE BAĞLI”

Restoran zincirinde çalışmanın avantajlarından söz eden Amber, müşterilerin yoğun olduğu günlerde 900 dolara kadar bahşiş kazandığını söyledi. Amber, "Daha kötü günler de oldu elbette. Ancak hareketli ve iyi olarak adlandırdığımız bir günde 900 dolara kadar bahşiş aldığım oldu. Bu tamamen müşterilere bağlı" dedi.

Müşterin yoğunluğuna göre çalışma durumunun belirlendiğini ifade eden Amber, “Normal bir günde 50-100 dolar arasında bahşiş aldığımız oluyor. Bazı günler iş olmadığı için eve gönderiliyoruz. Ama düşük bahşiş aldığımız ve eve gönderildiğimiz günler nadir oluyor” diye konuştu.



