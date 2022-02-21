Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Çıplak bir şekilde servis yapıyor! Bir gecede aldığı bahşiş dudak uçuklattı

Çıplak bir şekilde servis yapıyor! Bir gecede aldığı bahşiş dudak uçuklattı

21.02.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yaşan Jade Amber isimli kadın, çıplak bir şekilde servis yapmanın detaylarını YouTube kanalından paylaştığı videoda açıkladı. Düzenli olarak işine ilişkin açıklamalar yapan Amber, bir gecede kazandığı bahşişin miktarıyla dudak uçuklattı.

Çıplak bir şekilde servis yapıyor! Bir gecede aldığı bahşiş dudak uçuklattı

İngiltere ve Amerika’da faaliyet gösteren bir restoran zinciri kadın garsonların kıyafetleri nedeniyle gündeme gelmeye devam ediyor. Çıplak bir şekilde yemek servisinin yapıldığı restoranda garson olarak çalışan Jade Amber isimli bir kadın, sadece tek gecede 900 dolar (12 bin 285 TL) bahşiş aldığını açıklayarak şaşkınlık yarattı.

Bikiniyle kahve servis ederek servet kazanıyor! Erkeklerin kendisine yaptığı yorumlardan şikayet ettiBikiniyle kahve servis ederek servet kazanıyor! Erkeklerin kendisine yaptığı yorumlardan şikayet etti

“TAMAMEN MÜŞTERİLERE BAĞLI”

1

Restoran zincirinde çalışmanın avantajlarından söz eden Amber, müşterilerin yoğun olduğu günlerde 900 dolara kadar bahşiş kazandığını söyledi. Amber, "Daha kötü günler de oldu elbette. Ancak hareketli ve iyi olarak adlandırdığımız bir günde 900 dolara kadar bahşiş aldığım oldu. Bu tamamen müşterilere bağlı" dedi.

Müşterin yoğunluğuna göre çalışma durumunun belirlendiğini ifade eden Amber, “Normal bir günde 50-100 dolar arasında bahşiş aldığımız oluyor. Bazı günler iş olmadığı için eve gönderiliyoruz. Ama düşük bahşiş aldığımız ve eve gönderildiğimiz günler nadir oluyor” diye konuştu.

Dünyanın en seksi hakemi olarak kabul ediliyor! Paylaşımları sosyal medyada olay olduDünyanın en seksi hakemi olarak kabul ediliyor! Paylaşımları sosyal medyada olay oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız
Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattıDünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı
Herkes “kirli” diyordu! Sırrını açıkladı: Banyoda sadece...Herkes “kirli” diyordu! Sırrını açıkladı: Banyoda sadece...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”

Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”

Evlerini satmak için öyle bir ilan verdiler ki...

Evlerini satmak için öyle bir ilan verdiler ki...

İlginizi Çekebilir

"Çok üstüme geliyorlar" deyince eski fotoğrafları gündem oldu

"Çok üstüme geliyorlar" deyince eski fotoğrafları gündem oldu

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Küçük kızı o sahneyi görünce...

Küçük kızı o sahneyi görünce...

“Sosyal medya sahte” dedi! İç çamaşırlı pozuyla gösterdi

“Sosyal medya sahte” dedi! İç çamaşırlı pozuyla gösterdi

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.