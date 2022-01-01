Bikiniyle kahve servis ederek servet kazanıyor! Erkeklerin kendisine yaptığı yorumlardan şikayet etti

Washington’da barista olarak çalışan Grace, eğitim ücreti ve günlük masraflarını ödemekte zorlandığı için çalışmaya başladı. Diğerler baristalardan farklı olarak iç çamaşırıyla kahve servis ettiğini anlatan Grace, gelirinin iyi olması kadar mesleğinin zor olduğundan söz etti. Grace özellikle işi nedeniyle pek çok kişinin kendisine ön yargıyla yaklaştığını dile getirdi.

“BAZEN FİLTRELERİ OLMUYOR”

İşinin kendisine sunduğu fırsatlardan memnun olduğunu ve kazandığı maaşla hayatına yön verebildiğini ifade eden Grace kimi zaman müşterilerin sınırı aşabildiğini söyledi.

Grace, “Erkek müşteriler çoğunlukla sınırlarını aşabiliyorlar. Bazen filtreleri olmuyor. İnsanlar sadece kahve servis ettiğimi anlayamıyorlar. Kıyafetim yüzünden beni yargılıyorlar ve daha fazlasını isteme cesaretini gösteriyorlar. Bu durum ben ve diğer bikinili baristaların üzerinde kötü bir algı oluşmasına neden oluyor” dedi.



