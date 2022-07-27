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Çıplak bisiklet sürerek bağış toplamıştı! Sürekli olarak çıplak gezen bisikletçiden itiraf: Kıyafetler beni endişelendiriyor

27.07.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 yaşındaki Sadie Tann isimli bir kadın İskoçya’nın eteklerinde erkek arkadaşı Colin Unsworth ile çıplak bir şekilde bisiklet sürerek gündeme gelmişti. Çevresel sorunlar ve farkındalık üzerine çalışan bir hayır kurumu için çıplak halde bisiklet sürerek bağış toplayan ikili dünya manşetlerinde yer almıştı. Natürizmin bir yaşam biçimi olduğundan söz eden Tann, günün har saatinde her yere çıplak bir şekilde gittiğini söyledi.

Çıplak bisiklet sürerek bağış toplamıştı! Sürekli olarak çıplak gezen bisikletçiden itiraf: Kıyafetler beni endişelendiriyor

Çıplak eylemleri sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran 31 yaşındaki Sadie Tann ve 52 yaşındaki sevgilisi Colin Unsworth, geçtiğimiz günlerde çevresel sorunlara dikkat çekmek için çıplak bir şekilde bisiklet sürmüştü. Bir sürücünün sözlü tacizine maruz kalan ikiliden Tann, aslında eylemlerinin kendilerine ait bir yaşam şekli olduğunu belirtti. Kıyafetlerin kendisini endişelendirdiğini dile getirerek gün boyunca çıplak bir şekilde dolaştığını söyleyen Tann, çocukluğundan beri çıplaklık hissini sevdiğini anlattı.

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“SOSYAL KAYGIM YOK OLUYOR”

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Soyunma hissini hayatı boyunca sevdiğini ifade eden Tann, “Soyunma hissini her zaman sevmişimdir. Çıplak olmayı tercih ederim. Çünkü bu şekilde çok daha rahat hissediyorum. Özgür ve neşe dolu oluyorum” dedi.

Kıyafet giymenin kendisinin dışında bir kostüme bürünme hissi yarattığını anlatan Tann, “Giysi giymek kostüm giymek gibi hissettiriyor ve hiçbiri 'ben' gibi hissetmiyor. Giysiler, modern hayatın beklentilerini ve baskılarını üstlenmek gibi, kaygı katmanları giymek gibi. Çıplak olmak benim için bu kaygılardan kurtulmak anlamına geliyor. Sosyal kaygım neredeyse yok oluyor.” diye konuştu.

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