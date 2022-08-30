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''Çıplak fotoğraflara ihtiyacım bile yok!'' Yetişkin içerik platformunda binlerce dolar kazanıyor ama nasıl?

30.08.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90 santimetreyi geçen uzunluktaki saçlarıyla dikkat çeken bir genç kadın, saçlarının ona ünlü bir yetişkin içerik platformunda binlerce dolar kazandırdığını açıkladı. Aldığı taleplerin çoğunun saçlarıyla ilgilendiği videolardan oluştuğunu açıklayan model, müstehcen pozlar vermeden bu parayı kazandığını belirtti.

''Çıplak fotoğraflara ihtiyacım bile yok!'' Yetişkin içerik platformunda binlerce dolar kazanıyor ama nasıl?

Gerçek hayat Rapunzel'i gibi görünen 29 yaşındaki Rojeana Macapagal, Arizond'da yaşayan bir proje asistanı. Birkaç önce, yetişkin içerik platformuna dahil olan genç kadın, çalışma şekline ilişkin açıklamasıyla gündem oldu.

SAÇIYLA KAZANIYOR

Platformda yer alan birçok insanın aksine, erotik içerikler yerine saçına ilişkin ürettiği içeriklerden para kazanan Rojeana, "Taleplerim çoğunlukla saçımla oynadığım, saçımı düzelttiğim, saçımı topuz yaptığım ya da saçımı topladığım videolarımdan oluşuyor. Bazı insanlar rüzgar tünelinde çekim yapıp yapamayacağımı soruyor" diye açıkladı.

GÖÇTÜKTEN SONRA UZATMIŞ

uzun

Gelirinin saçlarıyla ilgili ne kadar çok içerik kaydettiğine göre değiştiğini belirten genç kadın, şimdilik ayda 500 dolar kazandığını tahmin ediyor. Filipinler'de doğan Macapagal, daha önce hiç saçlarını bu şekilde uzatmamış ancak 2011'de Arizona'ya göç ettikten sonra uzatma kararı almış.

ÇOK DÖKÜLÜYOR

saç

İnsanlardan da sık sık saçlarına dair iltifat aldığını açıklayan Macapagal, ayrıca uzun saçın fiziksel güzelliğe katkıda bulunduğunu ve çoğu erkeğin uzun saçlı kadınlardan hoşlandığını düşündüğünü de sözlerine ekledi. Saçıyla ilgili en büyük zorluğun ise, çok dökülmesi ve dökülenleri temizlemek olduğunu açıkladı.

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