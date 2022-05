Çıplak fotoğrafları internete sızdırılmıştı! Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı: "İlgiyle izledik"

Dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programının bu haftaki konuğu Aslı Bekiroğlu oldu. Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir dönem internete sızdırılan çıplak fotoğraflarıyla ilgili programda konuştu. Bekiroğlu, "Buraya gelmeden arkadaşımla konuştuk, kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye. Arkadaşımda dedi yazsınlar internete Aslı Bekiroğlu diye orada her şey çıkıyor" ifadeleriyle dikkat çekti. Bunun üzerine olayı bilen seyirciler gülme krizine girdi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI İNTERNETE SIZDIRILMIŞTI

Bir dönem çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, o dönem zor günler yaşamıştı. Aslı Bekiroğlu o dönem sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fotoğrafları paylaşanlar ve buna imkan sağlayanlar hakkında dava açacağını söyledi ve kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istemişti.

KONUŞANLAR'DA ANLATTI

Konuşanlar programında çıplak fotoğraf açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, 'kötü hikaye' olarak adlandırdığı olayla ilgili gülerek açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Hasan Can Kaya, "Çok karaktersiz bir şey söyleyeceğim. Sen gelmeden internete yazdık, baktık" diyerek programda herkesin gülmesine neden oldu.

"İLGİYLE İZLEDİK"

O açıklamaların ardından Hasan Can Kaya, "Bunları yayınlayabilir miyiz Aslıcım" dedi. Aslı Bekiroğlu ise "Yayınla ya neler yayınlandı. Bunlar koyar mı be" diyerek kahkaha tufanı yaşattı. Hasan Can Kaya ise daha sonrasında "Evet gerçekten onları da izledik" diyerek dikkat çekti.