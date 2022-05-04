MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çıplak pozu olay olmuştu! Kendall Jenner dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti

Çıplak pozu olay olmuştu! Kendall Jenner dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti

04.05.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü modellerinin başında gelen Kendall Jenner dünya basınında sıklıkla yer alıyor. Yaptığı işler, kardeşleri ve Instagram paylaşımlarıyla konuşulan model, derin göğüs dekolteli pozuyla adeta Instagram'ı salladı.

Çıplak pozu olay olmuştu! Kendall Jenner dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti

Kendall Jenner kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemin içinde yer alıyor. Kendall, Kylie Jenner ile öz, Kim, Khole ve Kourtney Kardashian ile üvey kardeştir. Jenner ve Kardashian aileleri Instagram'da en çok takip edilen isimlerin başında geliyor. Cesur pozlarını paylaşan model, derin göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi.

ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ

Dünyanın en ünlü isimlerinin başında gelen Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde havuz başından üstsüz poz vermişti.

Üstsüz pozu olay olmuştu! Kendal Jenner derin göğüs dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken ünlü modelin, göğüslerini koluyla kapattığı o pozu milyonlarca beğeni almıştı.

Üstsüz pozu olay olmuştu! Kendall Jenner derin göğüs dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti

DEKOLTESİYLE BEĞENİ BUTONUNU ÇÖKERTTİ

Cesur pozlarıyla Instgaram'ı yakan Kendall Jenner, derin göğüs dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti.

Çıplak pozu olay olmuştu! Kendall Jenner dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti

Jenner'ın o pozuna 5 milyon 57 bin beğeni geldi.

Çıplak pozu olay olmuştu! Kendall Jenner dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti

Kendall Jenner geçtiğimiz günlerde kardeşi Kylie Jenner ile kamera karşısına geçmiş ve o pozuyla da beğeni rekorları kırmıştı.

Üstsüz pozu olay olmuştu! Kendall Jenner derin göğüs dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti

Jenner'ın Instagram hesabında 235 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü modelin pozları milyonlarca beğeni alıyor.

Çıplak pozu olay olmuştu! Kendall Jenner dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti

Çıplak pozu olay olmuştu! Kendall Jenner dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti

Çıplak pozu olay olmuştu! Kendall Jenner dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emily Ratajkowski göğüs dekolteli pozuyla kasıp kavurdu!Emily Ratajkowski göğüs dekolteli pozuyla kasıp kavurdu!
Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...
Mahkum'un Sasha'sından derin göğüs dekolteli pozlar! "Bayram daha da renklendi"Mahkum'un Sasha'sından derin göğüs dekolteli pozlar! "Bayram daha da renklendi"
Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner Kim Kardashian Kylie Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Petrol fiyatlarını sarsacak haber Avrupa'dan geldi!

Petrol fiyatlarını sarsacak haber Avrupa'dan geldi!

Cübbeli Ahmet çok seksi, tahrik ediyor! Evli olmasa...

Cübbeli Ahmet çok seksi, tahrik ediyor! Evli olmasa...

İşte İstanbul'da yaşayan yabancı sayısı

İşte İstanbul'da yaşayan yabancı sayısı

Eski eşinin Elon Musk'la üçlü ilişkisini belgeledi

Eski eşinin Elon Musk'la üçlü ilişkisini belgeledi

40 milyon metreküplük su havzası bulundu

40 milyon metreküplük su havzası bulundu

İlginizi Çekebilir

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.