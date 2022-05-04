Çıplak pozu olay olmuştu! Kendall Jenner dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti

Kendall Jenner kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemin içinde yer alıyor. Kendall, Kylie Jenner ile öz, Kim, Khole ve Kourtney Kardashian ile üvey kardeştir. Jenner ve Kardashian aileleri Instagram'da en çok takip edilen isimlerin başında geliyor. Cesur pozlarını paylaşan model, derin göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi.

ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ

Dünyanın en ünlü isimlerinin başında gelen Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde havuz başından üstsüz poz vermişti.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken ünlü modelin, göğüslerini koluyla kapattığı o pozu milyonlarca beğeni almıştı.

DEKOLTESİYLE BEĞENİ BUTONUNU ÇÖKERTTİ

Cesur pozlarıyla Instgaram'ı yakan Kendall Jenner, derin göğüs dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti.

Jenner'ın o pozuna 5 milyon 57 bin beğeni geldi.

Kendall Jenner geçtiğimiz günlerde kardeşi Kylie Jenner ile kamera karşısına geçmiş ve o pozuyla da beğeni rekorları kırmıştı.

Jenner'ın Instagram hesabında 235 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü modelin pozları milyonlarca beğeni alıyor.





