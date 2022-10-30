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Çırılçıplak soyunup şoke etti! Bina ile cinsel ilişkiye girmeye kalkışınca olanlar oldu

30.10.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinin Pinellas ilçesinde bir ortaokul öğretmeni, kamuoyunda tamamen çıplak halde ve seks yaparken görülmesi üzerine tutuklandı. Sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışan 39 yaşındaki Jesse Schroeder'ın sapkın davranışları, bir komşusu tarafından fark edildi.

Çırılçıplak soyunup şoke etti! Bina ile cinsel ilişkiye girmeye kalkışınca olanlar oldu

Schroeder'in bir komşusu, onu neredeyse tamamen çıplak halde pantolonunu dizlerine kadar indirilmiş bir şekilde yürürken gördü. Polisi arayan komşu, yetkililere Schroeder'in park halindeki aracının etrafında cinsel organıyla oynayarak dolandığını bildirdi ve aynı zamanda bu anları kameraya alarak kaydetti.

KENDİNİ TATMİN ETTİ

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Yetkililer, Schroeder'in görüntülerde açıkta kalan cinsel organlarını kat merdivenlerinin korkuluklarına sürttüğünü ve kalçalarını apartmanın bir sütununa dayayarak kendini tatmin ettiğini ve binayla cinsel ilişkiye giriyormuş gibi göründüğünü açıkladı.

AÇIKLAYAMADI

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Olayın ardından tutuklanan Schroeder'den davranışını açıklaması istendiğinde yetkililere bunu açıklayamayacağını söylediği bildirildi. Schroeder'in 150 dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

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cinsel ilişki sapık abd

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