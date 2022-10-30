Sevgilisi cinsel ilişkiye girmeyi reddedince gözü döndü! 100 kez bıçaklayıp kafasını kesti

Çift, Blount County'deki Bailey Drive'da bir mülkte birlikte yaşıyorlardı. İkili cuma gecesi Fields'ın doğum gününü kutlamak için dışarı çıkmışlardı. Eve döndüklerinden Fields, sevgilisinin odasına gidip onunla cinsel ilişkiye girmek istedi ancak Bailey onun bu isteğini reddetti.

BUNUNLA BİTMEDİ

Bunun üzerine sevgilisini hayal kırıklığına uğrayan Fields, sevgilisini birkaç kez bıçakladı ve onun bilincini kaybetmesine sebep oldu. Daha sonra evi terk etti. Polisler bu saldırının Tammy'nin ölümüne sebep olan saldırı olduğuna inanıyor ancak dehşet bununla bitmedi.

BABASINI VE SEVGİLİSİNİN KARDEŞİNİ ARADI

Fields Cumartesi günü eve döndü ve bilinçsiz halde yatan sevgilisi Tammy'yi defalarca, yaklaşık 100 kez bıçakladı. Talihsiz kadının cesedinin kafasını kesen Fields daha sonra babasını arayıp kötü bir şey yaptığını söyledi. Aynı şekilde sevgilisi Tammy'nin kız kardeşini de aradı.

İÇERİ SOKMADI

İkisi de polislerle birlikte olay yerine ulaştıklarında Fields onların içeri girmesine izin vermedi. Onlara korkunç bir şey yaptığını ve oraya gitmelerine gerek olmadığını söyleyen Fields, polislere de kötü bir şey yaptığını, evde kanıt olduğunu ve içeri girerlerse bunun ne denli kötü olduğunu göreceklerini söyledi.

Olayla ilgilenen Şerif Mark Moon, 100'den fazla bıçak yarası olan Tammy'nin cesedinin kokrunç bir halde olduğunu, Fields'ın ise şimdi cinayetle ve bir cesedin kötüye kullanılmasıyla suçlandığını bildirdi.



