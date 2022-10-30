Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sevgilisi cinsel ilişkiye girmeyi reddedince gözü döndü! 100 kez bıçaklayıp kafasını kesti

Sevgilisi cinsel ilişkiye girmeyi reddedince gözü döndü! 100 kez bıçaklayıp kafasını kesti

30.10.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşanan korkunç öyle tüyleri diken diken etti. 38 yaşındaki Justin Fields, 21 Ekim'de Alabama'da yaşayan 52 yaşındaki sevgilisi Tammy Bailey kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyince, talihsiz kadını 100 kez bıçaklayıp öldürdü ve kafasını kesti.

Sevgilisi cinsel ilişkiye girmeyi reddedince gözü döndü! 100 kez bıçaklayıp kafasını kesti

Çift, Blount County'deki Bailey Drive'da bir mülkte birlikte yaşıyorlardı. İkili cuma gecesi Fields'ın doğum gününü kutlamak için dışarı çıkmışlardı. Eve döndüklerinden Fields, sevgilisinin odasına gidip onunla cinsel ilişkiye girmek istedi ancak Bailey onun bu isteğini reddetti.

BUNUNLA BİTMEDİ

Bunun üzerine sevgilisini hayal kırıklığına uğrayan Fields, sevgilisini birkaç kez bıçakladı ve onun bilincini kaybetmesine sebep oldu. Daha sonra evi terk etti. Polisler bu saldırının Tammy'nin ölümüne sebep olan saldırı olduğuna inanıyor ancak dehşet bununla bitmedi.

BABASINI VE SEVGİLİSİNİN KARDEŞİNİ ARADI

iStock-596061296

Fields Cumartesi günü eve döndü ve bilinçsiz halde yatan sevgilisi Tammy'yi defalarca, yaklaşık 100 kez bıçakladı. Talihsiz kadının cesedinin kafasını kesen Fields daha sonra babasını arayıp kötü bir şey yaptığını söyledi. Aynı şekilde sevgilisi Tammy'nin kız kardeşini de aradı.

İÇERİ SOKMADI

iStock-1185364093 (1)

İkisi de polislerle birlikte olay yerine ulaştıklarında Fields onların içeri girmesine izin vermedi. Onlara korkunç bir şey yaptığını ve oraya gitmelerine gerek olmadığını söyleyen Fields, polislere de kötü bir şey yaptığını, evde kanıt olduğunu ve içeri girerlerse bunun ne denli kötü olduğunu göreceklerini söyledi.

Olayla ilgilenen Şerif Mark Moon, 100'den fazla bıçak yarası olan Tammy'nin cesedinin kokrunç bir halde olduğunu, Fields'ın ise şimdi cinayetle ve bir cesedin kötüye kullanılmasıyla suçlandığını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendini böyle koruyor! İşte Putin'in estetik harikası dublörleriKendini böyle koruyor! İşte Putin'in estetik harikası dublörleri
Koltukta cinsel ilişkiye giren çift gizli kamerayı görünce...Koltukta cinsel ilişkiye giren çift gizli kamerayı görünce...
19 milyonda bir: İkinci kez büyük ikramiyeyi kazandı! 'İlkinden daha şok ediciydi'19 milyonda bir: İkinci kez büyük ikramiyeyi kazandı! 'İlkinden daha şok ediciydi'
Anahtar Kelimeler:
cinayet seks

En Çok Okunan Trend Haberler

Güney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi: Kurtulanlar anlattı

Güney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi: Kurtulanlar anlattı

Cadılar Bayramı kostümü olay oldu! Üstü küçük gelince...

Cadılar Bayramı kostümü olay oldu! Üstü küçük gelince...

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

İlginizi Çekebilir

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Kendini böyle koruyor! İşte Putin'in estetik harikası dublörleri

Kendini böyle koruyor! İşte Putin'in estetik harikası dublörleri

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.