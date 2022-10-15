Hayatı boyunca hiç cinsel ilişkiye girmeyen kadından itiraflar! “Seks istemiyorum ben bir aseksüelim”

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Caroline Elisabeth Cull isimli bir kadın hayatı boyunca kimseye ilgi duymadığını anladığında bu durumu katı dini kurallarla yetiştirilmesine bağlamıştı. Ancak zaman içinde araştırmaya başlayan Cull aseksüel olduğunu fark etti. 27 yaşındaki kadın, bir gece randevusunda kendisini öpmek için yaklaşan bir erkeğin midesini bulandırdığını gördüğünde bir şeylerin ters gittiğini anladığını ifade etti.

“GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜYDÜ”

Randevusunda yemeği bittikten sonra evine gitmek için kendisinde baskı hissettiğini dile getiren Cull, “Sürekli olarak kendi evime gitmek için bahaneler üretmeye başladım. Sonunda kalktığımızda yaklaşarak beni öptü. Hayatım boyunca kendimi daha rahatsız hissettiğim bir an hatırlamıyorum. Gerçekten çok kötüydü” dedi.

25 yaşına kadar hiç kimseye cinsel bir şekilde ilgi duymadığın belirten Cull, “25 yaşında, hiç kimseye cinsel olarak ilgi duymadım. Büyürken, bunun iyi bir küçük Hıristiyan kız olduğum için olduğunu düşünmüştüm ama yaş aldıkça ve kiliseden uzaklaştıkça, bende bir sorun olduğunu düşündüm.Hayatım boyunca hiç cinsel ilişkiye girmedim ve sonunda nedenini buldum. O kötü geçen randevumun sonrasında internette durumumu araştırdım ve aseksüellik makalesi buldum. Bu makale daha az garip hissetmeme yardımcı oldu. Asesksüelliğin normal bir durum olduğunu anlatmayı hayat misyonum edindim.



