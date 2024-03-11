Çirkin yorumlar yıldırmadı! Florence Pugh Oscar partisinde dikkat çekti

Vanity Fair Oscar partisi her zaman yıldızların Akademi Ödülleri'ni kutlamak veya üzülmek için katıldığı yılın en büyük partilerinden biri olarak bilinir.

Modeller, reality yıldızları ve sporcular, yıllık davete dahil olan yıldızlar geceye uzun uzun hazırlanarak dikkat çeker. 2024 Oscar partisi de yine renkli görüntülere sahne oldu.

Bazı oyuncular bugüne kadar verdikleri en cesur görünümlere imza attı. Bu isimlerden biri de son dönemde adından söz ettiren Florence Pugh oldu.

Florence Pugh tülden parti tarzıyla yine iddiasını ortaya koydu. Daha önce benzer tarzı yüzünden çirkin yorumlar alan oyuncu geri adım atmadı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Pugh "Maalesef insan vücudundan o kadar korkar hale geldik ki, kumaşın arkasındaki iki küçük sevimli meme uçlarıma bile cinsel olmayan bir şekilde bakamıyoruz. Kadın bedeninin var olmasının birden fazla nedeni olduğunu herkese hatırlatmaya devam etmeliyiz" demişti.







