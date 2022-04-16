Çivili metal çubukla file vuran bakıcıya verilen ceza sosyal medyada gündem oldu

Tayland’ın merkezindeki Ayutthaya Fil Sarayı'nda turistleri gezdirmeye hazırlanan bir film bakıcısı elinde çivilerle dolu olan metal bir çubukla hayvana vurmaya başladı. Chan isimli filin kafasında darbeye bağlı olarak delik oluştu ve acılı hayvan bir anda bacaklarının üzerine çökerek yere yığıldı. Yerel veterinerler tarafından tedavi edilen Chan’ın bakıcısı ise işten kovulmadan önce ilginç bir şekilde cezalandırıldı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Bir turistin cep telefonuyla kaydedildiği anlarda Peerapat'ın kamp yöneticisi tarafından ensesinden yakalandığı ve filin ayaklarının dibine diz çökmeye ve özür dilemeye zorlandığı sahneler yer aldı. Peerapat’ın görevine son verildiği de açıklandı.

Filin daha da vahşileşmemesi ve kurallara itaat etmesi için şiddete başvurduğunu dile getiren Peerapat, “Olay için çok üzgünüm ve her şeyi kabul ediyorum. Babam burada çalıştı ve ben bebekliğimizden beri Chan Chao ile büyüdüm. Kancayı kullanmak sık sık yapılmaz, sadece fil inatçı olduğunda yapılır. Eğer kontrol edilmezlerse, gelecekte vahşileşecekler.” dedi.



