Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Futbol severler özellikle de sarı kırmızı taraftarlar bir kez daha Şampiyonlar Ligi müziği ile başlayacak bir futbol gecesinde ekran başında olacaklar. Bu akşam 2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimi Galatasaray, Belçika takımı Club Brugge (Buruj) ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Peki Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? Galatasaray’ın zorlu maçı sat 19.55’te başlayacak ve Türkiye’de TV’de beIN Sports 1 kanalından, online olarak da beIN Connect üzerinden izlenebilecek. Yani maçı canlı izleyebilmek için Digitürk / beIN Sports aboneliğinizin olması gerekmektedir. Alternatif olarak karşılaşmayı Mynet’in canlı anlatımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz. Bunun yanında yurtdışında maçı yayınlayan kanalları da yazımızın sonunda paylaştık. Club Brugge Galatasaray maçı canlı anlatımı için tıklayınız MUHTEMEL 11’LER Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Marcao, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao.

Club Brugge: Simon Mignolet, Simon Deli, Eder Balanta, Federico Ricca, Brandon Mechele, Mats Rits, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Clinton Mata, David Okereke, Dennis Galatasaray’da sakatlığı bulunan Younes Belhanda ile Şampiyonla Ligi kadrosuna alınmayan Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve Emre Akbaba maçta oynamayacak Club Brugge’de de sakatlıkları bulunan Jelle Vossen, Siebe Schrijvers ve Dion Cools'un durumları maç saatinde belli olacak. TAKIMLARIN FORM DURUMU Karşılaşma öncesi takımların son 5 maçına bakıldığında Galatasaray’ın 2 mağlubiyet, 1 beraberlik 2 galibiyetlik bir performans gösterdiği görülüyor. Brugge ise son 5 maçında 2 beraberlik 3 galibiyet elde etmiş. İstatistikler: Galatasaray ve Brugge tarihlerinde üçüncü kez karşılaşacak. İki takım daha önce 2002/03 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde birinci grup aşamasında karşılaşmış, Brugge deplasmanda 0-0 berabere kalıp evinde 3-1 kazanmıştı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Belçikalı takımlara karşı oynadığı dört maçta da galip gelemedi (2B 2M) ve bu maçlardaki yenilgilerini hep deplasmanda aldı.

Club Brugge, ön eleme turları da dahil olmak üzere Avrupa kupalarında oynadığı son 10 maçın sadece birinde mağlup oldu (5G 4B). Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki grup maçını kaybettikten sonra dört maçta yenilmeyen Brugge (1G 3B), bu maçta da yenilmezse Belçika takımları arasında bu turnuvadaki en uzun yenilmezlik serisini elde edecek (1992'den bu yana). Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi (4B 9M) ve o maç da Kasım 2018'deki Monaco maçıydı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 20 maçının sadece ikisini kazanabildi (5B 13M) ve turnuvadaki son üç maçını kaybetti. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'lerinin ortalama yaşı en genç beşinci takım ile (Brugge - 25y 36g), en yaşlı beşinci takım (Galatasaray - 28y 232g) bu maçta karşılaşacak. Fatih Terim, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği 110 maçın %43'ünde sahada teknik direktör olarak yer aldı (47 maç). Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 28 galibiyetin yarısında Fatih Terim'in imzası var (14G).