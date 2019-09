Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Galatasaray'ın yeni golcüsü Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde 12 gole imza attı. Falcao bir gol daha atarsa Jackson Martinez'e ait olan Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü Kolombiyalı oyuncu rekoruna ortak olacak.

ALTERNATİF KANALLAR

Karşılaşmayı izleyecek yurt dışındaki futbol severlerin bulundukları ülkeye göre farklı alternatifleri bulunuyor. Club Brugge Galatasaray maçı pek çok ülkede canlı yayımlanacak.

Hindistan: Sony LIV, Sony ESPN HD, Sony ESPN

Endonezya: UseeTV, Vidio

İran: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT

Irak: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT

İrlanda: BT Sport 1, BT Sport Live

İsrail: Sport +5 Live

İtalya: Sky Calcio 4, SKY Go Italia

Cezayir: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT

Angola: SuperSport 6 Africa

Arjantin: FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports 2 Argentina, FOX Play Sur

Avustralya: Optus Sport

Avusturya: DAZN

Azerbaycan: CBC Sport Azerbaijan

Bahreyn: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT

Bangladeş: Sony LIV, Sony ESPN HD, Sony ESPN

Barbados: FOX Play Sur

Belçika: Q2 Belgium, Proximus Sports

Benin: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa

Bhutan: Sony ESPN HD, Sony ESPN, Sony LIV

Bolivya: FOX Sports 2 Cono Sur

Botsvana: SuperSport 6 Africa

Brezilya: Esporte Interativo Plus, Space Brazil

Bulgaristan: Voyo Sport, Ring.bg

Burkina Faso: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique

Burundi: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa

Kamboçya: Goal.com

Kamerun: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique

Kanada: DAZN

Cape Verde: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa

Orta Afrika Cumhuriyeti: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa

Çad: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa, beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT

Şili: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Çin: PPTV Sport China, QQ Sports Live

Kolombiya: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Comoros: SuperSport 6 Africa

Kongo: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique

Demokratik Kongo: SuperSport 6 Africa

Cote D'Ivoire: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa

Hırvatistan: Planet Sport 3

Curacao: FOX Play Sur

Güney Kıbrıs: Cytavision Sports 2, Cytavision on the Go

Çek Cumhuriyeti: O2 TV

Danimarka: TV3 MAX, Viaplay Denmark

Djibouti: beIN Sports HD 6, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa, beIN SPORTS CONNECT

Ekvador: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Mısır: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6

Ekvator Ginesi: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa

Eritrea: SuperSport 6 Africa

Ethiyopya: SuperSport 6 Africa

Finlandiya: C More Suomi, C More Sport 2, Viasat Fotboll Sweden

Fransa: RMC Sport 3, RMC Sport en direct

Gabon: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique

Gambiya: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa

Almanya: TeleClub Sport Live, DAZN

Gana: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique

Yunanistan: Cosmote Sport 5 HD

Gine: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa

Guinea-Bissau: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique

Hong Kong: 662 Sports 2, 602 HD Sports 2

Macaristan: Spíler1

Japonya: DAZN

Ürdün: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6

Kenya: SuperSport 6 Africa

Kuveyt: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT

Laos: Goal.com

Lübnan: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT

Lesotho: SuperSport 6 Africa

Liberya: SuperSport 6 Africa

Libya: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6

Lüksemburg: RMC Sport 3

Makedonya: Arena Sport 2 Serbia, MaxTV Go

Madagaskar: SuperSport 6 Africa

Malavi: SuperSport 6 Africa

Maldivler: Sony ESPN, Sony LIV, Sony ESPN HD

Mali: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique

Malta: TSN2 Malta, GO TV Anywhere

Moritanya: beIN Sports HD 6, Canal+ Sport 3 Afrique, beIN SPORTS CONNECT

Mauritius: RMC Sport 3, SuperSport 6 Africa

Karadağ: Arena Sport 2 Serbia

Fas: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6, RMC Sport 3

Mozambik: SuperSport 6 Africa

Namibya: SuperSport 6 Africa

Nepal: Sony ESPN, Sony LIV, Sony ESPN HD

Hollanda: Ziggo Sport Voetbal

Nijer: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique

Nijerya: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique

Norveç: Viaplay Norway, Viasport 2

Umman: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT

Pakistan: Sony ESPN HD, Sony LIV, Sony ESPN

Palestinian Territory: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Peru: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Filipinler: Goal.com

Polonya: IPLA

Portekiz: Eleven Sports 2 Portugal

Katar: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6

Romanya: Digi Sport 2 Romania, Look Sport, Telekom Sport 3 Romania

Rusya: Матч! Футбол 2

Ruanda: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa

Sao Tome And Principe: SuperSport 6 Africa

Suudi Arabistan: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT

Senegal: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa

Sırbistan: Arena Sport 2 Serbia

Seyşeller: SuperSport 6 Africa

Sierra Leone: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique

Slovakya: Orange Sport 2

Somali: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6

Güney Afrika: SuperSport 9, SuperSport 5

Güney Sudan: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport 6 Africa

İspanya: Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+, Mitele Plus

Sri Lanka: Sony ESPN HD, Sony LIV, Sony ESPN

Sudan: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT

Svaziland: SuperSport 6 Africa

İsveç: Viaplay Sweden, Viasat Fotboll Sweden

İsviçre: DAZN, TeleClub Sport Live

Suriye: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT

Tayvan: ELTA Sports 3

Tanzanya: SuperSport 6 Africa

Tayland: Goal.com

Togo: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique

Trinidad Tobago: FOX Play Sur

Tunus: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6

Uganda: SuperSport 6 Africa

Ukrayna: OLL.tv

Birleşik Arap Emirlikleri: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6

Birleşik Krallık: BT Sport Live, BT Sport 1

Amerika Birleşik Devletleri: B/R Live, Galavision, Univision NOW

Uruguay: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Yemen: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6

Zambiya: SuperSport 6 Africa

Zimbabve: SuperSport 6 Africa