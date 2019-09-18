Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Futbol severler özellikle de sarı kırmızı taraftarlar bir kez daha Şampiyonlar Ligi müziği ile başlayacak bir futbol gecesinde ekran başında olacaklar. Bu akşam 2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimi Galatasaray, Belçika takımı Club Brugge (Buruj) ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Peki Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
Galatasaray’ın zorlu maçı sat 19.55’te başlayacak ve Türkiye’de TV’de beIN Sports 1 kanalından, online olarak da beIN Connect üzerinden izlenebilecek. Yani maçı canlı izleyebilmek için Digitürk / beIN Sports aboneliğinizin olması gerekmektedir. Alternatif olarak karşılaşmayı Mynet’in canlı anlatımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz. Bunun yanında yurtdışında maçı yayınlayan kanalları da yazımızın sonunda paylaştık.
Club Brugge Galatasaray maçı canlı anlatımı için tıklayınız
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Marcao, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao.
Club Brugge: Simon Mignolet, Simon Deli, Eder Balanta, Federico Ricca, Brandon Mechele, Mats Rits, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Clinton Mata, David Okereke, Dennis
Galatasaray’da sakatlığı bulunan Younes Belhanda ile Şampiyonla Ligi kadrosuna alınmayan Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve Emre Akbaba maçta oynamayacak
Club Brugge’de de sakatlıkları bulunan Jelle Vossen, Siebe Schrijvers ve Dion Cools'un durumları maç saatinde belli olacak.
TAKIMLARIN FORM DURUMU
Karşılaşma öncesi takımların son 5 maçına bakıldığında Galatasaray’ın 2 mağlubiyet, 1 beraberlik 2 galibiyetlik bir performans gösterdiği görülüyor. Brugge ise son 5 maçında 2 beraberlik 3 galibiyet elde etmiş.
İstatistikler:
Galatasaray ve Brugge tarihlerinde üçüncü kez karşılaşacak. İki takım daha önce 2002/03 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde birinci grup aşamasında karşılaşmış, Brugge deplasmanda 0-0 berabere kalıp evinde 3-1 kazanmıştı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Belçikalı takımlara karşı oynadığı dört maçta da galip gelemedi (2B 2M) ve bu maçlardaki yenilgilerini hep deplasmanda aldı.
Club Brugge, ön eleme turları da dahil olmak üzere Avrupa kupalarında oynadığı son 10 maçın sadece birinde mağlup oldu (5G 4B).
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki grup maçını kaybettikten sonra dört maçta yenilmeyen Brugge (1G 3B), bu maçta da yenilmezse Belçika takımları arasında bu turnuvadaki en uzun yenilmezlik serisini elde edecek (1992'den bu yana).
Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi (4B 9M) ve o maç da Kasım 2018'deki Monaco maçıydı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 20 maçının sadece ikisini kazanabildi (5B 13M) ve turnuvadaki son üç maçını kaybetti.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'lerinin ortalama yaşı en genç beşinci takım ile (Brugge - 25y 36g), en yaşlı beşinci takım (Galatasaray - 28y 232g) bu maçta karşılaşacak.
Fatih Terim, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği 110 maçın %43'ünde sahada teknik direktör olarak yer aldı (47 maç). Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 28 galibiyetin yarısında Fatih Terim'in imzası var (14G).
Galatasaray'ın yeni golcüsü Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde 12 gole imza attı. Falcao bir gol daha atarsa Jackson Martinez'e ait olan Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü Kolombiyalı oyuncu rekoruna ortak olacak.
Karşılaşmayı izleyecek yurt dışındaki futbol severlerin bulundukları ülkeye göre farklı alternatifleri bulunuyor. Club Brugge Galatasaray maçı pek çok ülkede canlı yayımlanacak.
Hindistan: Sony LIV, Sony ESPN HD, Sony ESPN
Endonezya: UseeTV, Vidio
İran: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Irak: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
İrlanda: BT Sport 1, BT Sport Live
İsrail: Sport +5 Live
İtalya: Sky Calcio 4, SKY Go Italia
Cezayir: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Angola: SuperSport 6 Africa
Arjantin: FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports 2 Argentina, FOX Play Sur
Avustralya: Optus Sport
Avusturya: DAZN
Azerbaycan: CBC Sport Azerbaijan
Bahreyn: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Bangladeş: Sony LIV, Sony ESPN HD, Sony ESPN
Barbados: FOX Play Sur
Belçika: Q2 Belgium, Proximus Sports
Benin: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa
Bhutan: Sony ESPN HD, Sony ESPN, Sony LIV
Bolivya: FOX Sports 2 Cono Sur
Botsvana: SuperSport 6 Africa
Brezilya: Esporte Interativo Plus, Space Brazil
Bulgaristan: Voyo Sport, Ring.bg
Burkina Faso: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
Burundi: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa
Kamboçya: Goal.com
Kamerun: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
Kanada: DAZN
Cape Verde: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa
Orta Afrika Cumhuriyeti: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa
Çad: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa, beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Şili: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur
Çin: PPTV Sport China, QQ Sports Live
Kolombiya: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur
Comoros: SuperSport 6 Africa
Kongo: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
Demokratik Kongo: SuperSport 6 Africa
Cote D'Ivoire: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa
Hırvatistan: Planet Sport 3
Curacao: FOX Play Sur
Güney Kıbrıs: Cytavision Sports 2, Cytavision on the Go
Çek Cumhuriyeti: O2 TV
Danimarka: TV3 MAX, Viaplay Denmark
Djibouti: beIN Sports HD 6, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa, beIN SPORTS CONNECT
Ekvador: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur
Mısır: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Ekvator Ginesi: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa
Eritrea: SuperSport 6 Africa
Ethiyopya: SuperSport 6 Africa
Finlandiya: C More Suomi, C More Sport 2, Viasat Fotboll Sweden
Fransa: RMC Sport 3, RMC Sport en direct
Gabon: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
Gambiya: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa
Almanya: TeleClub Sport Live, DAZN
Gana: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
Yunanistan: Cosmote Sport 5 HD
Gine: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa
Guinea-Bissau: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
Hong Kong: 662 Sports 2, 602 HD Sports 2
Macaristan: Spíler1
Japonya: DAZN
Ürdün: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Kenya: SuperSport 6 Africa
Kuveyt: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Laos: Goal.com
Lübnan: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Lesotho: SuperSport 6 Africa
Liberya: SuperSport 6 Africa
Libya: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Lüksemburg: RMC Sport 3
Makedonya: Arena Sport 2 Serbia, MaxTV Go
Madagaskar: SuperSport 6 Africa
Malavi: SuperSport 6 Africa
Maldivler: Sony ESPN, Sony LIV, Sony ESPN HD
Mali: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
Malta: TSN2 Malta, GO TV Anywhere
Moritanya: beIN Sports HD 6, Canal+ Sport 3 Afrique, beIN SPORTS CONNECT
Mauritius: RMC Sport 3, SuperSport 6 Africa
Karadağ: Arena Sport 2 Serbia
Fas: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6, RMC Sport 3
Mozambik: SuperSport 6 Africa
Namibya: SuperSport 6 Africa
Nepal: Sony ESPN, Sony LIV, Sony ESPN HD
Hollanda: Ziggo Sport Voetbal
Nijer: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
Nijerya: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
Norveç: Viaplay Norway, Viasport 2
Umman: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Pakistan: Sony ESPN HD, Sony LIV, Sony ESPN
Palestinian Territory: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur
Peru: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur
Filipinler: Goal.com
Polonya: IPLA
Portekiz: Eleven Sports 2 Portugal
Katar: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Romanya: Digi Sport 2 Romania, Look Sport, Telekom Sport 3 Romania
Rusya: Матч! Футбол 2
Ruanda: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa
Sao Tome And Principe: SuperSport 6 Africa
Suudi Arabistan: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Senegal: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 6 Africa
Sırbistan: Arena Sport 2 Serbia
Seyşeller: SuperSport 6 Africa
Sierra Leone: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
Slovakya: Orange Sport 2
Somali: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Güney Afrika: SuperSport 9, SuperSport 5
Güney Sudan: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport 6 Africa
İspanya: Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+, Mitele Plus
Sri Lanka: Sony ESPN HD, Sony LIV, Sony ESPN
Sudan: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Svaziland: SuperSport 6 Africa
İsveç: Viaplay Sweden, Viasat Fotboll Sweden
İsviçre: DAZN, TeleClub Sport Live
Suriye: beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT
Tayvan: ELTA Sports 3
Tanzanya: SuperSport 6 Africa
Tayland: Goal.com
Togo: SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
Trinidad Tobago: FOX Play Sur
Tunus: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Uganda: SuperSport 6 Africa
Ukrayna: OLL.tv
Birleşik Arap Emirlikleri: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Birleşik Krallık: BT Sport Live, BT Sport 1
Amerika Birleşik Devletleri: B/R Live, Galavision, Univision NOW
Uruguay: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur
Yemen: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 6
Zambiya: SuperSport 6 Africa
Zimbabve: SuperSport 6 Africa
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