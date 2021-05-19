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Clubhouse içerik yaratıcıları için gelir modelini devreye soktu

19.05.2021 03:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sesli iletişim uygulaması olan Clubhouse, uygulamayı kullananların doğrudan para kazanması için yeni bir sistem devreye soktu.

Clubhouse içerik yaratıcıları için gelir modelini devreye soktu

Sesli iletişim uygulaması olan Clubhouse, uygulamayı kullananların doğrudan para kazanması için yeni bir sistem devreye soktu.

Son dönemin en hızlı büyüyen ve piyasa değeri bir milyar doları geçen Clubhouse uygulaması ile bundan sonra içerik üreticilerine doğrudan para göndermek mümkün olacak.

Ödeme işlemi için kullanıcıların profillerindeki "Para Gönder" butonuna basmaları yeterli olacak.

Clubhouse ilk ortaya çıktığı günden bu yana kullanıcıları önceliklendiren bir sistem geliştirmeyi vadetmişti.

Bu yeni sistem sayesinde konuşmaların gerçekleştiği odaları açarak moderatörlük yapan kişilerin para kazanması mümkün olacak.

Bu özellik şimdilik küçük bir grup içerik üreticisi ile pilot uygulama olarak denenecek.

Her kullanıcı para gönderebilse de her içerik üreticisi hemen para kazanamayacak.

Clubhouse dün yaptığı açıklamasında bu özelliğin önce küçük bir grup içerik yaratıcısı ile deneneceğini, ardından da bütün kullanıcılara açılacağını aktardı.

Şirket, paranın tamamının içerik üreticisine gideceğini, platformun bu paradan bir pay almayacağını da açıkladı; sadece işlemin gerçekleşebilmesi için küçük bir ücret ödenecek.

Açıklamaya göre platforma kullanıcıların para kazanmasını sağlayan yeni sistemler de gelecek.

Çok sayıda sosyal medya platformu için içerik üreticilerinin nasıl para kazanacağı büyük bir soru işareti oluşturmuştu.

Twitter, Facebook son dönemde yeni modelleri devreye sokmaya çalışsa da Clubhouse bunu daha en başında gerçekleştiren uygulamalardan biri oldu.

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