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CNN Türk'teki ‘Ekrem İmamoğlu’ hatası için karar verildi! Buket Güler'in yeri değişti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

CNN Türk'ün, ‘Ekrem İmamoğlu görevi devraldı’ haberinde fotoşoplu resim kullandığı gerekçesiyle Ana Haber Spikeri Buket Güler'i görevden aldığı ileri sürüldü.

CNN Türk'teki ‘Ekrem İmamoğlu’ hatası için karar verildi! Buket Güler'in yeri değişti

CNN Türk, “Ekrem İmamoğlu görevi devraldı” haberinde fotoşoplu bir resim kullandığı gerekçesiyle ana haber ekibinin görevini değiştirdi.

Medyaradar’ın haberine göre, CNN Türk’te Ana Haber ekibinin tamamı gece ekibiyle yer değişti ve yeni ekip sert bir şekilde uyarıldı.

GÜLER'İN YERİNE FULYA KALFA!

CNN Türk’ün yanlış fotoğrafı yayınlamasının ardından sosyal medya hesabından bir özür yayınlayan Ana Haber Spikeri Buket Güler de koltuğunu kaybetti.

Güler bundan böyle gece haberlerini sunacak, ana haberde ise Fulya Kalfa izleyicinin karşısına çıkacak.

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CNN Türk ekrem imamoğlu fulya kalfa buket güler
 

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