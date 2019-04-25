CNN Türk'teki ‘Ekrem İmamoğlu’ hatası için karar verildi! Buket Güler'in yeri değişti

CNN Türk, “Ekrem İmamoğlu görevi devraldı” haberinde fotoşoplu bir resim kullandığı gerekçesiyle ana haber ekibinin görevini değiştirdi.
Medyaradar’ın haberine göre, CNN Türk’te Ana Haber ekibinin tamamı gece ekibiyle yer değişti ve yeni ekip sert bir şekilde uyarıldı.
GÜLER'İN YERİNE FULYA KALFA!
CNN Türk’ün yanlış fotoğrafı yayınlamasının ardından sosyal medya hesabından bir özür yayınlayan Ana Haber Spikeri Buket Güler de koltuğunu kaybetti.
Güler bundan böyle gece haberlerini sunacak, ana haberde ise Fulya Kalfa izleyicinin karşısına çıkacak.
Karın ağrısıyla gitti! Görenler şaşkına döndü
Valilikten kritik uyarı! Çıplak elle dokunmayın
MHP Lideri Bahçeli'ye çok özel tespih
1 dakika boyunca devam etti! Bu kare Harput Kalesi'den çekildi
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum