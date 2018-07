Cocu: Transferde doğru kararları vermek istiyoruz!

"Oyunculuk dönemlerimdeki videolara bakmak harika. Antrenörken de bakmak güzel duygular oluşturuyor. Futbola karşı büyük tutkum var. Şu an yaptığım işi çok seviyorum. Fakat, futbolcu olmak bambaşka. En iyi iş diye nitelendiriyorum. Geçmişe gitmek benim için de harika duygular oluşturuyor. Fenerbahçe ile ilgili aklımda kalan şeyler, etkileyici atmosferlerdir. Dolu statlarda oynamak ister futbolcular, eski kulüplerimden Fenerbahçe ile ilgili aklımda kalan bu. Umarım taraftarlarımız bu sezon stadyumu doldururlar. Oyuncularımıza her dakika destek verirler. Oyuncuyken tecrübe ettiğim bu atmosferi teknik direktör olarak da yaşarım umarım."

"Öncelikle taraftarlarımızın yeni sezon için bu kadar büyük bir coşku duyduğu haberini almak mutluluk verici. Futbolda pozitif bir ortam oluşturduğunuzda ve düşündüğünüzde hedeflerinize ulaşmak için büyük bir adım atmış oluyorsunuz. Hedeflerimize ulaşmak için bunun temal bir nokta olduğuna inanıyoruz. Başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her maçta sahaya çıkarken, bu formayı giyiyor olmaktan gurur duyuyor olmalıyız, her maçın her saniyesinde. Tüm ekip olarak bir aile atmosferi oluşturmalıyız. Olumlu davranışlar içerisinde olmalı, pozitif düşünmeliyiz. Gerçekten yürekten inanırsak başarılı oluruz. Çok çalışmalıyız. İstekli olmalıyız. Takımı fiziksel ve taktiksel olarak takımı en iyi şekilde hazırlayacağız. Herhangi bir şey için söz veremem. Kulübü en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız."

"GUUS HIDDINK VE DIRK KUYT İLE KONUŞTUM"

"Burada çalışmış bazı insanlarla konuştum. Guus Hiddink ile özel bir ilişkimiz var. Kariyerimde de önemli yer teşkil ediyor. Futbolcu iken onunla beraberdim. Bu kulübün ne anlam ifade ettiğini ve ligi anlattı bana. Dirk Kuyt ile konuştum. Kulübü çok çok iyi tanıyor. Dirk ile kulüp ve şehirle ilgili sohbetlerimiz oldu. Genel resmi oluşturabilmekti amacım. Yeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz, oyuncuyken de bir yerden bir yere gitmeden önce bunu yapardım. İkna olmam gerekiyor bir yere gitmeden önce. Doğru bir yer mi, bana uyacak bir yer mi diye düşünürüm. Antrenörken de bu konuşmaları yapmaya çalışıyorum. Fenerbahçe ile ilgili kimle konuşsam çok pozitifti."