Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üfleyen annenin hali yürek burktu! Tedavi masraflarını karşılayabilmek için 'kaldırım'da yaşıyor

Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üfleyen annenin hali yürek burktu! Tedavi masraflarını karşılayabilmek için 'kaldırım'da yaşıyor

16.11.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da yaşayan bir ailenin yaşadığı dram resmen yürek burktu. Raipur, Chhattisgarh, Hindistan'da bulunan bir sağlık kuruluşunun önünde, kaldırımda yaşayan ailenin hikayesi herkesi şoke etti. Çocuğunun tedavi masraflarını karşılayabilmek için akıl almaz koşullarda yaşayan ailenin, bebeklerine ayak pompasıyla nefes üfledikleri görüntüler herkesi kahretti.

Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üfleyen annenin hali yürek burktu! Tedavi masraflarını karşılayabilmek için 'kaldırım'da yaşıyor

Ailenin çilesi yaklaşık 5 ay önce başladı. 13 aylık bebeklerine beyin tümörü ve kanser teşhisi konulan aile, bir anda zorlu bir sürece girdi. Başta çok problem yoktu. Tedavi masrafları karşılanabilir düzeydeydi ve her şey yolunda ilerliyordu.

SOKAKTA KALDILAR

aims-2

Ancak bebeğin vücudu gelişmeye başladıkça sorunlar çıkmaya başladı. Vücudunun yarısı çalışmayı bıraktı. Ayrıca görme ve nefes almada güçlük çekiyordu. Onlar da özel hastanelerde tedaviye başladılar ama tedavilerinin pahalılığı nedeniyle maddi sıkıntı çekmeye başladılar ve yaşadıkları evi satıp sokakta kaldılar.

AÇ UYUYORLAR

aims-5

Bir kaldırımda yaşamaya başlayan aileye, birisi Raipur'daki araştırma hastanesine gidip çocuğu tedavi ettirmeyi tavsiye etti. AIIMS'de çocuk ücretsiz tedavi ediliyor ama ilaç parasını karşılamak bile oldukça güç. Birçok kişiye borçlanan aile, zaman zaman aç uyumak zorunda bile kaldıklarını itiraf etti.

AYAK POMPASIYLA NEFES VERİYOR

aims-4

Şimdi hastanenin girişindeki kaldırımda yaşayan aile, bu zorlu süreci aşmaya çalışıyor. Baba Balak Das Dhare, bütün gün insanların artan bulaşıklarını yıkayarak ve aynı zamanda bir yemek tezgahı işleterek az bir para kazanıyor. Eşi ise ayak pompasıyla bebeğe nefes veriyor ve kemoterapi için bebekle hastaneye giriyor.

YARDIM BEKLİYORLAR

aims-1

Artık yorgun düşen aile, çocukları için hayata tutunmaya çalışmaya devam etse de, çabaları yetmiyor. Bu sebeple herkesten mümkün olan yardımı bekliyorlar. Baba Balak Das, bunun için tezgahının üzerine bir bağış sayfasına yönlendiren bir kod bırakmış.

Balak Das, devletin sosyal hizmet kuruluşlarına başvurarak çabalarımın devam ettiğini, ancak uygun kişiler yardım ederse oğlunun hayatını kurtarmaya yardımcı olacağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir Mısırlıdan diğerine! ''Sabah akşam ilişkiye giriyoruz''Bir Mısırlıdan diğerine! ''Sabah akşam ilişkiye giriyoruz''
İç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktüİç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktü
TikTok’ta gören yaptırıyor, akım hızla ilerliyor! “Sperm kanallarını...”TikTok’ta gören yaptırıyor, akım hızla ilerliyor! “Sperm kanallarını...”
Anahtar Kelimeler:
Hindistan

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Sabah akşam ilişkiye giriyoruz''

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Sabah akşam ilişkiye giriyoruz''

İç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktü

İç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktü

Cinsel ilişki itirafı şaşkına çevirdi! “Aynı anda sekiz erkekle...”

Cinsel ilişki itirafı şaşkına çevirdi! “Aynı anda sekiz erkekle...”

Dekoltesinin azizliğine uğraması an meselesiydi ama...

Dekoltesinin azizliğine uğraması an meselesiydi ama...

İlginizi Çekebilir

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Küçültüyor! Bu yiyeceklerden uzak durun

Küçültüyor! Bu yiyeceklerden uzak durun

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Sabah akşam ilişkiye giriyoruz''

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Sabah akşam ilişkiye giriyoruz''

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.