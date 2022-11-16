Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üfleyen annenin hali yürek burktu! Tedavi masraflarını karşılayabilmek için 'kaldırım'da yaşıyor

Ailenin çilesi yaklaşık 5 ay önce başladı. 13 aylık bebeklerine beyin tümörü ve kanser teşhisi konulan aile, bir anda zorlu bir sürece girdi. Başta çok problem yoktu. Tedavi masrafları karşılanabilir düzeydeydi ve her şey yolunda ilerliyordu.

SOKAKTA KALDILAR

Ancak bebeğin vücudu gelişmeye başladıkça sorunlar çıkmaya başladı. Vücudunun yarısı çalışmayı bıraktı. Ayrıca görme ve nefes almada güçlük çekiyordu. Onlar da özel hastanelerde tedaviye başladılar ama tedavilerinin pahalılığı nedeniyle maddi sıkıntı çekmeye başladılar ve yaşadıkları evi satıp sokakta kaldılar.

AÇ UYUYORLAR

Bir kaldırımda yaşamaya başlayan aileye, birisi Raipur'daki araştırma hastanesine gidip çocuğu tedavi ettirmeyi tavsiye etti. AIIMS'de çocuk ücretsiz tedavi ediliyor ama ilaç parasını karşılamak bile oldukça güç. Birçok kişiye borçlanan aile, zaman zaman aç uyumak zorunda bile kaldıklarını itiraf etti.

AYAK POMPASIYLA NEFES VERİYOR

Şimdi hastanenin girişindeki kaldırımda yaşayan aile, bu zorlu süreci aşmaya çalışıyor. Baba Balak Das Dhare, bütün gün insanların artan bulaşıklarını yıkayarak ve aynı zamanda bir yemek tezgahı işleterek az bir para kazanıyor. Eşi ise ayak pompasıyla bebeğe nefes veriyor ve kemoterapi için bebekle hastaneye giriyor.

YARDIM BEKLİYORLAR

Artık yorgun düşen aile, çocukları için hayata tutunmaya çalışmaya devam etse de, çabaları yetmiyor. Bu sebeple herkesten mümkün olan yardımı bekliyorlar. Baba Balak Das, bunun için tezgahının üzerine bir bağış sayfasına yönlendiren bir kod bırakmış.

Balak Das, devletin sosyal hizmet kuruluşlarına başvurarak çabalarımın devam ettiğini, ancak uygun kişiler yardım ederse oğlunun hayatını kurtarmaya yardımcı olacağını söyledi.

