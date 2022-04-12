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  4. Çocuğunu çamaşır kurutma makinasına koyup çalıştıran Floridalı anne tutuklandı

Çocuğunu çamaşır kurutma makinasına koyup çalıştıran Floridalı anne tutuklandı

12.04.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Florida’da yaşayan Amber Chapman isimli 35 yaşındaki kadın çocuğunu çamaşır kurutma makinasına koyup çalıştırma suçuyla tutuklandı. Cani annenin hareketinin nedeni açıklanmasa da çocuğun daha öncesinde annesi tarafından darp edildiği raporlarla ortaya çıktı.

Çocuğunu çamaşır kurutma makinasına koyup çalıştıran Floridalı anne tutuklandı

Florida’da yaşayan Amber Chapman isimli 35 yaşındaki kadın çocuğuna uyguladığı şiddetle dünya manşetlerindeki yerini aldı. Geçtiğimiz şubat ayında 4 yaşındaki çocuğunu darp eden anne tutuklandı. Ortaya çıkan raporlarda şubat ayında çocuğun göz, kulak, omuz ve boyun çevresindeki morluklarla acil servise götürüldüğü ifade edildi.

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4 HAVLUYLA BİRLİKTE ÇALIŞTIRDI

Amber Chapman polise verdiği ifadesinde çocuğunu 4 havluyla birlikte çamaşır kurutma makinasına koyduktan sonra kapağını kapattığını söyledi. Lake County Şerif Ofisi, vakayla ilgili olarak yayınladıkları tıbbi raporda doktorların yaralarının çocuğun ifadesiyle tutarlı olduğunu ortaya koydu. Cani anne çocuk istismarı suçuyla karşı karşıya kalarak cezavine gönderildi.

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