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Skandalı çıplak görüntüler ortaya çıkardı! Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı

12.04.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliforniya’da bir okulda biyoloji öğretmeni olarak çalışan Anessa Paige Gower isimli bir kadın öğrencileriyle cinsel ilişkiye girme suçuyla tutuklandı. Taciz görüntülerinin çevrimiçi olarak yayılmasından sonra öğretmen görevinden alındı.

Skandalı çıplak görüntüler ortaya çıkardı! Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı

Bir öğretmen, olayların çarpıcı fotoğraflarının internette yayınlamadan önce "reşit olmayanlarla çok sayıda cinsel içerikli eylemde bulunduğu" iddiasıyla tutuklandı. 29 ayrı suçlamayla karşı karşıya kalan kadının cinsel ilişkiye girdiği öğrencilerinin isimleri açıklanmazken yaşlarının 5 ila 12 arasında değiştiği belirtildi. Suçlamaların sonrasında Gower’in öğretmenlik görevine son verildi.

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YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDIĞINDA TATİLDEYDİ

Costa Bölge Savcılığından yapılan açıklamada müfettişlerin mağdurlar ve tanıklarla yaptığı görüşmeler sonucunda Gower’in reşit olmayanlarla cinsel ilişkiye girme, uygunsuz ve razı dışı olarak cinsel amaçlı temas ile cinsel açıdan rahatsız edici fotoğrafların paylaşılması suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. 25 yaşındaki Gower, tutuklama emri çıkarıldığında Hawaii'de tatildeydi ve Sacramento Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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