Çocuk dizisi final bölümü fragmanı yayınlandı! Çocuk ne zaman bitiyor?

Star TV'de yayınlanan Çocuk dizisi 28 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek olan 18. bölümüyle erken final yaparak ekrana veda edecek. D

Daha önce de yayın günü değişen dizinin reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamaması nedeniyle final yapması kararı alındı.

Başrollerinde Serhat Teoman, İsmail Hacıoğlu, Ceyda Ateş ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Çocuk dizisi 18. bölümüyle ekrana veda edecek.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir marketin soğuk hava deposunda kapalı kalan Efe, kendinden geçmiştir. Hasan, Akça, Ali Kemal ve Şule; Efe’yi bulmak için büyük bir mücadele verirken zaman aleyhlerine işlemektedir. Şule, sokaklarda telaşla Efe’yi ararken düşer. Hamile olan Şule geçmişte yaşadığı kötü düşük tecrübelerinden birini daha mı yaşayacaktır?

Sonunda beklenen mucize gerçekleşir, sürpriz bir isim Ali Kemal’i Efe’nin mahsur kaldığı markete yönlendirir. Çocuğun hayatını kurtarmanın sevincini yaşayan Ali Kemal diğer yandan Efe’nin köşkte belki de son günü olduğunu bilmektedir.

Ertesi, gün gerçekleşecek velayet duruşması hâkimin karar vereceği en önemli aşamadır ve herkes Akça’nın velayeti almasına neredeyse kesin gözüyle bakmaktadır. Zeynep’i zengin bir adamla evlendirip düğünde takılan çeyreklere el koymayı planlayan Emine’nin gözü para hırsıyla bir kez daha dönerken; Akça’yı da uçuruma doğru çektiğinin farkında değildir. Duruşmaya saatler kala büyük bir açmaza sürüklenen Akça’nın tek derdi oğlunu kaybetmemektir.

Hasan bir yandan oğlunun canına kast eden kişileri bulmaya çalışırken, diğer yandan da Akça’yı kurtarmak için zamana karşı yarışır. Babasının yıllar önce şaibeli bir şekilde ortadan kaybolması olayını da unutmuş değildir.

