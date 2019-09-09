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Çocuk dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çocuk 1. bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 09.09.2019 02:58 | Son Güncelleme

Çocuk dizisi 1. bölümüyle 9 Eylül Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında olacak. Çocuk dizisi çarpıcı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Çocuk 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Çocuk dizisi ilk bölüm fragmanı ve konusu.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesi ile “Çocuk” 9 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Star’da başlıyor.

Star’ın merak uyandıran yeni dizisi “Çocuk” un yayın günü belli oldu. Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı “Çocuk” 9 Eylül Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.

Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı, 1441 Productions imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otuyor. Dizinin senaryosunu Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız birlikte kaleme alıyor.

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9 Eylül Pazartesi izleyici ile buluşacak olan dizinin hikayesi şöyle; Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça’nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken, kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye’nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır. Bu sırrın mührü de Efe’dir.

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ÇOCUK DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?
Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir.

CEYDA ATEŞ YENİ ROLÜ İÇİN AMERİKA'DAN DÖNDÜ
Çocuk'un başrol oyuncularından Ceyda Ateş Toplusoy, yeni projesini anlattı.

Güzel oyuncu, Amerika’dan bu proje için döndüğünü ve senaryoyu okur okumaz, dizide yer almak istediğini belirtti. Şimdiden merak uyandıran Çocuk’ta Ceyda Ateş Toplusoy’u en çok etkileyen annelikleri ile sınanan 4 kadın ve bu mücadelenin tek masumu olan Efe’nin yaşadıkları olmuş.

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Ceyda Ateş Toplusoy, Eylül’de ekrana gelecek dizideki Şule karakteri için:
“Daha önce hiç oynamadığım bir karakteri canlandıracağım, bu beni çok heyecanlandırıyor. Güçlü bir hikayemiz ve çok deneyimli bir kadromuz var. Yapım şirketinden, yönetmenimize; setteki ışıkçıdan, kanalımıza herkesin inandığı izleyicinin yüreğine dokunacak bir hikaye anlatıyoruz. Canlandırdığım karakter Şule, varlıklı bir ailenin gelini ancak çocuğu olmayınca kayınvalidesi Asiye ile birlikte zor durumdaki Akça’nın bebeğini evlat ediniyor. Günün birinde Şule’nin kendi çocuğu olmasıyla her değişiyor. Biricik oğlu Efe, Şule için kurtulmak istediği bir yüke dönüşüyor. Daha fazla ipucu vermeyeyim, ama izleyici bir sonra ki bölümü heyecan içinde bekleyecek.” dedi.

MERVE ÇAĞIRAN AKÇA ROLÜNDE!

Annelikleri ile sınanan 4 kadının hikayesinin anlatıldığı “Çocuk” dizisinde Merve Çağıran, kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçen “Akça” karakterini canlandırıyor. İlk kez bir anneyi canlandıran oyuncu yeni projesini şu sözlerle anlattı:

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“Hikayede, karakterlerin zaaflarının salt kötülük olarak görülmediği, iyilikleri de kötülükleri de içlerinde barındırdıkları, bu yüzden de onları anlayabildiğimiz, empati kurabildiğimiz bir bakış açısı var. Çocuğuna daha iyi bir gelecek verebilmek adına onu terk etmek zorunda kalan Akça’nın yaşadıkları ve hikayedeki aile çocuk ilişkileri beni çok etkiledi. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Akça'nın hayatında aşka yer yok aslında. Akça'nın Hasan'la olan hastalıklı ilişkisi hayatından aşkı çıkarmasına neden olmuş. Ta ki Ali Kemal ile yolları kesişene kadar.. Hepimiz gibi Akça’nın da aşka ihtiyacı var. Ne kadar kaçsa da aşk bir şekilde Akça’yı içine alacak. İnandıktan sonra her şeyi göze alabilecek ve her koşulda dimdik ayakta duran bir kadın karakter Akça.

Başrollerini; Nazan Kesal, Serhat Teoman, İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturduğu, senaryosunu ise Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız birlikte kaleme aldığı Çocuk 9 Eylül Pazartesi 20.00'da Star’da!

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