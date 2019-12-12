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Çocuk Medyası Konferansı'nın son gününde "dijitalleşme ve vatandaş gazeteciliği" konuşuldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.12.2019 21:17 | Son Güncelleme

Çocuk Medyası Konferansı'nın son gününde "dijitalleşme ve vatandaş gazeteciliği" konuşuldu

Çocuk Medyası Konferansı'nın son gününde "dijitalleşme ve vatandaş gazeteciliği" konuşuldu

İSTANBUL (AA) - "Çocuk Medyasında İçeriğin Dönüşümü" temasıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı"nın 2. gününde, süper kahramanlar, animasyon ve çocuk programlarının yanı sıra teknolojinin dönüşümü ve dijitalizasyon konuları ele alındı.

TRT World Araştırma ve Vizyon Direktörü Pınar Kandemir, Conrad Istanbul Bosphorus Hotel'de düzenlenen konferans çerçevesinde "Dijitalleşme ve Vatandaş Gazeteciliği: Gençler için Gazetecilik (J4J) Örneği" başlıklı konuşma yaptı.

Kandemir, TRT'nin sosyal sorumluluk girişimi olan J4J'in metodolojisi itibarıyla örnek bir proje olduğunu belirterek, dijital platformlar ile yeni jenerasyonun kurduğu ilişki düşünüldüğünde böyle bir adım atılmasının öneminin ortaya çıktığını söyledi.

Dijitalleşme ve gençlik ilişkisinin medyaya olan yansımasını anlamak için iki unsura dikkat çeken Kandermir, "Birincisi haber dilindeki tıkanma ve medyanın yeni açılımlara duyduğu ihtiyaç, ikincisi ise geleneksel gazeteciliğin dijital çağa entegrasyonu ve bu noktada vatandaş gazeteciliğinin üstlendiği rol." diye konuştu.

Kandemir, yeni medyanın beraberinde getirdiği teknolojik fırsatların izleyici veya okur pozisyonunda bulunan kitlelerin interaktif yapı içerisinde kimi zaman haberin kaynağı olma kimi zaman ise haberin doğrudan üreticisi olma görevini üstlenmesinin yolunu açtığını anlattı.

Sosyal medya platformlarının vatandaş gazeteciliğinin pek çok güzel örneğini barındırdığını hatırlatan Kandemir, şunları söyledi:

"Bu örneklerden bir tanesi geçtiğimiz ay 'TRT World Citizen' ödül töreninde yılın kampanyası 'Savaşın Kadınları Ödülü'nü alan Halepli aktivist Fatemah Alabad. Faremah, Suriye'deki savaşa dikkati çekmek için 7 yaşındaki kızı Bana Alabad'in videolarını sosyal medyadan paylaşan kadın. Paylaştığı pek çok içerik uluslararası alanda Halep'te yaşanan katliamın tüm dünyaya duyurulmasında önemli bir rol oynadı. Bana Alabad'in bu 7 yaşında göstermiş olduğu vatandaş gazeteciliği kamuoyunda büyük bir etki uyandırdı."

Kandemir, TRT'nin gerçekleştirdiği "Gençler için Gazetecilik" projesinin vatandaş gazeteciliğini yaygınlaştırdığını ifade ederek, "Bu rolü üstlenmek isteyen gençlere proje boyunca çeşitli etkinliklerle imkan sağlıyoruz. Gazeteciliğin temel ilkeleri ve prensiplerini öğreterek bu gücün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Özellikle dezavantajlı gençlere bu alanda içerik üretebilmeleri için umut oluyoruz." şeklinde konuştu.

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dijitalleşme Pınar Kandemir TRT TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı

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