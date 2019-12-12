Çocuk Medyası Konferansı'nın son gününde "dijitalleşme ve vatandaş gazeteciliği" konuşuldu

İSTANBUL (AA) - "Çocuk Medyasında İçeriğin Dönüşümü" temasıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı"nın 2. gününde, süper kahramanlar, animasyon ve çocuk programlarının yanı sıra teknolojinin dönüşümü ve dijitalizasyon konuları ele alındı.

TRT World Araştırma ve Vizyon Direktörü Pınar Kandemir, Conrad Istanbul Bosphorus Hotel'de düzenlenen konferans çerçevesinde "Dijitalleşme ve Vatandaş Gazeteciliği: Gençler için Gazetecilik (J4J) Örneği" başlıklı konuşma yaptı.

Kandemir, TRT'nin sosyal sorumluluk girişimi olan J4J'in metodolojisi itibarıyla örnek bir proje olduğunu belirterek, dijital platformlar ile yeni jenerasyonun kurduğu ilişki düşünüldüğünde böyle bir adım atılmasının öneminin ortaya çıktığını söyledi.

Dijitalleşme ve gençlik ilişkisinin medyaya olan yansımasını anlamak için iki unsura dikkat çeken Kandermir, "Birincisi haber dilindeki tıkanma ve medyanın yeni açılımlara duyduğu ihtiyaç, ikincisi ise geleneksel gazeteciliğin dijital çağa entegrasyonu ve bu noktada vatandaş gazeteciliğinin üstlendiği rol." diye konuştu.