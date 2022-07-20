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Çocuk şovu Waffle the Wonder Dog'un yıldızı Andrea Valls, İngiltere sıcaklarına bikinisiyle çözüm buldu

20.07.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk şovu Waffle the Wonder Dog'da Jess'i oynayan aktör Andrea Valls, sıcaklık 40C'nin üzerine çıkarken İngiltere'nin rekor kıran güneş ışığından en iyi şekilde yararlanmaya karar verdi. Sosyal medya hesabından bikinili bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Valls, hayranlarını büyüledi.

Çocuk şovu Waffle the Wonder Dog'un yıldızı Andrea Valls, İngiltere sıcaklarına bikinisiyle çözüm buldu

'Sol göğsünün altında' üçüncü bir meme ucu olduğunu iddia eden eski bir Cbeebies yıldızı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarından tam not aldı. 29 yaşındaki oyuncu ,40 dereceyi aşan İngiltere sıcaklarında leopar desenli bikinisiyle güneşlendiği anları paylaştı. Güzel isim gönderisine “Kim Esex’te bir plaja gitmek ister?” notunu ekleyerek güneş ile sıcaktan bunalan bir emoji koydu.

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İTİRAFIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

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Kasi isimli podcaste konuk olduğunda sol göğsünün altında üçüncü bir göğüs ucuna benzer büyüklükte ve şekilde bir et beni olduğundan söz eden Valls, “Teyzem ve annemde de buna benzer bir ben var. Görüntüsünü sevmediğim için onu aldırdım” demişti.

Göğüs ucuna benzeyen et beni itirafından sonra gündem olan Valls’in bikinili paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeniye ulaştı. Sosyal medya takipçileri sevilen ismin güzelliğine övgü dolu yorumlar yaptı.

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