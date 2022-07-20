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Çocuğunu kreşe bırakırken giydiği kıyafet tepki çekince sosyal medyadan sert çıktı! “Kocalarını çalacağımı düşünüyorlar”

20.07.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Lena The Plug' olarak da bilinen 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Lena Nersesian, çocuğunu kreşe bıraktığı sırada seçtiği kıyafetler nedeniyle diğer velilerin tepkisini çektiğini dile getirdi. Kreşe giderken giydiği dekolteli kıyafetlere tepki gösteren velilere sosyal medya hesabından cevap veren Nersesian, “Kocalarını çalacağımı düşünüyorlar. Bana çok kötü bakışlar atıyorlar” dedi.

Çocuğunu kreşe bırakırken giydiği kıyafet tepki çekince sosyal medyadan sert çıktı! “Kocalarını çalacağımı düşünüyorlar”

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kısa sürede yarım milyonu aşan takipçi sayısına ulaşan Lena Nersesian, fenomenliğinin gündelik hayatında sorunlara neden olduğunu dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan Nersesian, çocuğunu kreşe bıraktığında diğer velilerin yargılayıcı bakışlarıyla karşılaştığını söyledi.

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“NE DÜŞÜNÜRLERSE DÜŞÜNSÜNLER”

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Youtube’da yaklaşık 1.6 milyon takipçisi bulunan Nersesian, kreşteki diğer annelerin kendisini potansiyel tehlike olarak görmelerini anlamsız bulduğunu dile getirdi. Diğer kadınların kocalarını çalacağını düşündüğünü söyleyen Nersesian, “Sanırım kreşte annelerden bazıları her hareketimi izlemese de beni kocaları için potansiyel tehlike olarak görüyorlar. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Onların zihinleri sapık. Ne düşünürlerse düşünsünler” dedi.

“DIŞARIDAN GELEN YORUMLARI UMURSAMIYORUM”

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Hakkında yapılan yorumları ciddiye almadığını ve insanların düşüncelerinin umrunda olmadığını dile getiren Nersesian, “Dışarıdan gelen yorumları umursamıyorum. Kendime saygı duyuyorum ve istediğim gibi hareket etme konusunda özgürüm” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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