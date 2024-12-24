Çocuk, yetişkin, yaşlı... Hepsinin erişiminde olan bir iletişim ağı: Sosyal medya! Bakan Abdulkadir Uraloğlu yeni düzenlemelerin kapıda olduğunu duyurdu

Sosyal medya mecraları ile ilgili düzenlemeler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile beraber çalıştıklarını söyledi.

"BİZİM DE KURALLARIMIZ VAR"

Bakan Uraloğlu, “Dijital Mecralar Komisyonu ile görüşüyoruz. Kesinlikle bir düzenleme yapılması gerekiyor. Sosyal mecrada eline mikrofonu alan veya bir şekliyle video çeken her türlü dezenformasyonu yapabiliyor. Olan düzenlemeler yeterli değil. Kesinlikle buralarda sadece çocukları koruma refleksiyle değil bütün toplumu koruma refleksiyle sorumluluklar getirmemiz gerekir. Şirketler ‘Benim kurallarım var’ diyor. Burası da bizim ülkemiz, bizim de kurallarımız var. Hiç kimse kusura bakmasın.” açıklamasında bulundu.

“SOSYAL MECRALARDA YASAKÇI BİR ZİHNİYET İÇERİSİNDE DEĞİL, KORUMACI BİR GAYRET İÇERİSİNDEYİZ”

Dünya’da birçok ülkede bu anlamada alınmış kararlar ve düzenlemeler var biz de bunları takip ediyoruz. Sosyal Medya hayatımızın bir gerçeği, elbette bunu yok saymamız söz konusu değil. Ancak muhakeme yetenekleri daha az olan, duyduğu her şeye inanma potansiyeli olan çocuklarımızı öncelikli olarak korumamız gerekir diye düşünüyoruz. En azından bilgiyi sunan kaynakların belli sorumlulukları olması ve belli yaş grubunun altına da bir erişim engeli getirme noktasında çalışmalarımız var. Burada bir yasakçı zihniyet içerisinde değil, korumacı bir zihniyetle bunu yapma gayreti içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZİN KRİTERLERİNİ DİKKATE ALARAK BELLİ DÜZENLEMELER YAPALIM İSTİYORUZ”

Fransa’da, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da ve Amerika gibi ülkelerde sosyal medyaya yönelik düzenlemeler olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “Avrupa’nın birçok ülkesinde devlet memurlarının Tiktok uygulamasını kullanmasının yasak olduğunu biliyoruz. Bu anlamda birçok uygulama var. Bizde ülkemizin kriterlerini dikkate alarak belli düzenlemeler yapalım istiyoruz.” diye konuştu.