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Çocuklar Duymasın, 18 Mart'ı unutmadı

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 18.03.2018 16:03 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anmayı ihmal etmedi

Çocuklar Duymasın, 18 Mart'ı unutmadı

Kanal D'nin pazar günleri ilgiyle izlenen dizisi Çocuklar Duymasın'ın 32. bölümün 3. fragmanı da yayınlandı.

18 MART UNUTULMADI

Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölümünde 18 Mart Çanakkale Zaferi unutulmadı. Dizinin 3. fragmanında Gönül, şehitlerimizin adını okuyarak şöyle diyor:

"Okuduğum isimler omuz omuza şavaşan kahraman askerlerimizden bir kaçı. Bugünlerde herkes soyağacını merak ediyor ya; aslında nereden geldiğimiz ne olduğumuz o kadar önemli değil. Asıl önemli olan ne uğruna birleştiğimiz ne uğruna omuz omuza verdiğimizdir."

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