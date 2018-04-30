Çocuklar Duymasın 39. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem robot hizmetçi alıyor!

Çocuklar Duymasın dizisinin 6 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümüne robot hizmetçi damga vuracak. Meltem ve Haluk eve robot hizmetçi alırlar. Ev işlerine el atan robot, özellikle Hüseyin'i çok öfkelendirir. Emine'nin işsiz kalacağını düşünen Hüseyin, ekürisi Şükrü ile robota karşı savaş açar. Haluk ise, bir taş fırın erkeği olarak robot ile çok anlaşamamaktadır.

Halukların şirketinde ilk yardım eğitimi verilmektedir. Haluk bu eğitimi çok önemsemektedir. Bu yüzden herkesin katılımını sağlar. Özellikle Zero Tuna çok heyecanlanır. İlk yardım eğitiminin önemi ise, yaşanan talihsiz bir olayda ortaya çıkar.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocuklar Duymasın 38. Bölümde, Haluk, Meltem'e emanet edilen köpeği gezmeye çıkarır ve o sırada elinden kaçırır. Bu durumu Meltem'den saklayan Haluk ne yapacaktır?

Çocuklar Duymasın 29 Nisan pazar yayınlanan yeni bölümde, Haluk'un başı küçük misafiriyle derde girer. Meltem'in çok yakın bir arkadaşı, ona köpeğini emanet eder. Ancak Haluk bu durumdan hoşlanmaz. Arkadaşı köpeğine çok düşkün olduğu için, Meltem de köpeğe çok hassas davranır. Ancak köpeği Haluk’un gezdirmesine izin veren Meltem, başına geleceklerden habersizdir! Haluk, köpeği elinden kaçırır. Taş Fırın Haluk bu durumu nasıl idare edecektir?

Köpeğin bulunması için ilan verip ödül de koyan Haluk, Hüseyin ve Şükrü'nün de el birliğiyle köpeğin bulunmasını sağlar.

