Çocuklar Duymasın 40. bölüm fragmanı! Meltem'i duygulandıran Anneler Günü sürprizi

Çocuklar Duymasın 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'da "Anneler Günü" sürprizi herkesi duygulandırıyor. "Anneler Günü" gelip çatıyor! Çocuklar Duymasın'da duygusal anlar yaşanıyor!

Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla Emine, Haluk'u uyarıyor! Meltem'in, Haluk'tan sürpriz bekleyeceğini söylüyor. Bunu duyan Haluk ise kolları sıvıyor ve Meltem'e hiç unutamayacağı bir sürpriz hazırlıyor. Meltem'in Anneler Günü'nü kutlayan Zeynep ise Meltem'i çok mutlu ediyor ve unutamayacağı bir gün geçirmesini sağlıyor. Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar akşamı 20.00'de Kanal D’de!

