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Çocuklar Duymasın 40. bölüm fragmanı! Meltem'i duygulandıran Anneler Günü sürprizi

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 07.05.2018 01:18 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümüne 13 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü damga vuracak. Yeni bölümde Anneler Günü sürprizi herkesi duygulandırıyor.

Çocuklar Duymasın 40. bölüm fragmanı! Meltem'i duygulandıran Anneler Günü sürprizi

Çocuklar Duymasın 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'da "Anneler Günü" sürprizi herkesi duygulandırıyor. "Anneler Günü" gelip çatıyor! Çocuklar Duymasın'da duygusal anlar yaşanıyor!

Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla Emine, Haluk'u uyarıyor! Meltem'in, Haluk'tan sürpriz bekleyeceğini söylüyor. Bunu duyan Haluk ise kolları sıvıyor ve Meltem'e hiç unutamayacağı bir sürpriz hazırlıyor. Meltem'in Anneler Günü'nü kutlayan Zeynep ise Meltem'i çok mutlu ediyor ve unutamayacağı bir gün geçirmesini sağlıyor. Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar akşamı 20.00'de Kanal D’de!

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