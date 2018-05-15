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Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 15.05.2018 21:01 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Haziran ayında sezon finali yapacak olan Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde Haluk ve Meltem, evlatlık kızlarının ortadan kaybolmasıyla sarsılıyor.

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Çocuklar Duymasın'ın bu hafta ekrana gelecek 41. bölümünde Haluk ve Meltem'in evlatlık kızları Zeynep ortadan kayboluyor.

1günde 626 binden fazla izlenen fragman izleyicide büyük merak uyandırdı. Herkes Zeynep'e ne olduğu sorusunu sorarken, dizinin müdavimleri Zeynep'i Tutku'nun kaçırdığı ihtimali üzerinde duruyor. Haluk ile Meltem'in yeni sınavı, tüm ahaliyi bir araya getirir. Öte yandan çaycı Hüseyin ve Şükrü'nün kahvehanedeki maceraları devam eder. İkilinin şimdiki hedefi ne?

Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar akşamı 20.00'de Kanal D’de!

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