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Çocuklar Duymasın'a iki yeni oyuncu katıldı

DİZİ HABERLERİ  | 04.09.2018 02:33 | Son Güncelleme

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Çocuklar Duymasın’, yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.Yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği projenin kadrosuna, iki oyuncu daha katıldı.

Çocuklar Duymasın'a iki yeni oyuncu katıldı

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde Fatih Dokgöz, Simay’ın babası Rıza karakterine hayat verirken, Seda Fettahoğlu ise annesi Sultan’ı canlandıracak.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çocuklar Duymasın yeni bölümde, Meltem ve dünürü arasında çıkan kriz nasıl sonlanacak? Meltem’in sabrını zorlayan bu durum nelere yol açacak?

Meltem’in başı yeni dünürleriyle dertte! Öte yandan Hüseyin ve Şükrü modaya uyup hareket eden aracın içinden çıkıp dans etmeye başlar ancak beklenmedik bir son onları bekler!

çocuklar

HAVUÇ'A BÜYÜK ŞOK
Havuç, gözaltına alınıyor; Haluk ve Meltem, zor anlar yaşıyor! Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

Havuç’un müstakbel eşi Simay’ın ailesiyle tanışan Haluk ve Meltem, Karadenizli dünürleriyle yemek yerken beklenmedik bir olay yaşanır. Tam Simay’ın babası Rıza, kızı Simay’ın Havuç’la ilişkisine onay vermişken, aileler anlaşmışken polisler gelir ve Havuç’u göz altına alır. İki aile de bu olayla sarsılır. Havuç ve Simay’ı çok zor günler beklemektedir. Oğullarının peşinden karakola giden Haluk ve Meltem, orada aldıkları haberle bir kez daha yıkılır.

Arda’nın kötü iftirasıyla tutuklanan Havuç aklanabilecek midir? Gerçekler ortaya ne zaman çıkacaktır? Haluk ve Meltem’in bundan sonra ne yapacakları büyük merak konusudur.


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