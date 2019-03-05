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Çocuklar Duymasın bitiyor mu? Birol Güven duyurdu

DİZİ HABERLERİ  | 05.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayınlanan ve televizyon ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan "Çocuklar Duymasın" dizisinin 4 bölüm sonra final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Final iddialarıyla ilgili Birol Güven'den açıklama gecikmedi.

Çocuklar Duymasın bitiyor mu? Birol Güven duyurdu

Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın oynadığı Çocuklar Duymasın bitiyor mu? Bir süredir final yapacağı konuşulan uzun soluklu dizi için açıklama geldi.

Kanal D'nin yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, ekran fenomeni dizisi Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddiaları yalanlandı.

Güven yaptığı açıklamada "Haberler doğru değil. Biz bitti demeden bitmez. Çocuklar Duymasın devam ediyor" dedi.

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Güven ayrıca 29 Mayıs çarşamba akşamı sezon finali yapacaklarını da duyurdu.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yapsın bi zahmet
bıktırdı artık bir an evvel bitsin saçmalamaya başladılar
seyreden varmı acaba
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