Çocuklar Duymasın bitiyor mu? Birol Güven duyurdu

Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın oynadığı Çocuklar Duymasın bitiyor mu? Bir süredir final yapacağı konuşulan uzun soluklu dizi için açıklama geldi.

Kanal D'nin yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, ekran fenomeni dizisi Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddiaları yalanlandı.

Güven yaptığı açıklamada "Haberler doğru değil. Biz bitti demeden bitmez. Çocuklar Duymasın devam ediyor" dedi.

Güven ayrıca 29 Mayıs çarşamba akşamı sezon finali yapacaklarını da duyurdu.



