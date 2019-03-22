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Çocuklar Duymasın için flaş karar! Hangi gün yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 22.03.2019 19:59 | Son Güncelleme

Kanal D'de ekrana gelen Çocuklar Duymasın dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kanal D yönetimi Çocuklar Duymasın'ın yayın gününü değiştirdi. Peki Çocuklar Duymasın yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Çocuklar Duymasın için flaş karar! Hangi gün yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu aile dizisi 'Çocuklar Duymasın'da yayın günü değişikliğine gidildi. Daha önce çarşamba akşamları ekrana gelen dizi artık perşembe akşamları yayınlanacak.

Çocuklar Duymasın yeni gününde 28 Mart Perşembe saat 19.45'te Kanal D'de!

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Meltem’in ani boşanma kararıyla alt üst olan Haluk, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Herkes, Haluk ve Meltem’in barışacağını ve asla ayrılamayacağını düşünürken, Taş Fırın Haluk boşanma sürecinin hızlanması için elinden geleni ardına koymaz. Meltem, içi kan ağlayarak çok sevdiği kocasından ayrılırken, Haluk her şeyden habersiz bir şekilde bu evliliği sonlandıracaktır.Ancak Haluk ve Meltem’in hiç hesaba katmadıkları bir şey vardır. Evlatlık kızları Zeynep, boşanma durumunda Haluk ve Meltem’den geri alınabilinir.

Bütün bu sıkıntılar yetmezmiş gibi Haluk ve Meltem’in bir zamanlar kabusu haline gelen Tutku geri döner. Uzun bir süre önce Haluk ve Meltem’in hayatından çıkan ve Haluk’a saplantılı derecede aşık olan Tutku neden geri dönmüştür? Haluk’a hala aşık mıdır? Tutku’nun amacı nedir?

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