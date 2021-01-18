Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari: Aldığım kiloların 10'u gitti

Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'la yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, eşi ve çocuğu ile birlikte çekilen kareleriyle beğeni toplarken bir yandan da zaman zaman takipçileriyle soru cevap yapıyor.

Müjgan'ı suda dünyaya getiren Tatari, doğum sonrası kaç kilo verdiğini soran takipçisine yanıt verdi. Ayşecan Tatari 46 kilodayken hamile kaldığını söyledi.

Tatari açıklamasında "Aldığım kiloların 10'u ilk 40 günde gitti. 5 kilosu duruyor" dedi.



