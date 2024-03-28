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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip sevgilisinden şiddet gördü! "Dayak, dayak, çok dayak..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.03.2024 10:08
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Çocuklar Duymasın’ dizisine sonradan dahil olan ve Duygu karakterine hayat veren Hayal Garip, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Serkan K.’dan şiddet gördüğünü iddia etti. Hayal Garip çok fazla şiddet gördüğünü açıkladı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip sevgilisinden şiddet gördü! "Dayak, dayak, çok dayak..."

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su olarak tanınan Hayal Garip son paylaşımıyla gündeme geldi. 2010 yılında Murat Kahraman Gökalp ile boşanan oyuncu yeni bir aşka yelken açmıştı.

Dizideki rolüyle tanınan Hayal Garip sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia ederek "Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet" dedi.

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"SONUNDA KURTULDUM"

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip açıklamasında şunları yazdı:

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"Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. HAKARET, İFTİRA, DAYAK, DAYAK, DAHA ÇOK DAYAK... Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum... Ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor..."

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