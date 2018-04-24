Çocuklar Duymasın'ın final mi yapıyor?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddiası televizyon yazarı Sina Koloğlu tarafından gündeme getirildi.

Milliyet gazetesindeki köşesinde dizinin final yapacağını tahmin etitğini söyleyen Sina Koloğlu, "Bu sene final yapar diyorum. Biz, eski bölümleri izlemeye devam ederiz" ifadelerine yer verdi.

İşte yazıdaki ilgili kısım;

"'Çocuklar Duymasın', "Tabular yıkılıyor" dedi, aile düzeni bozuldu ve çakma Havuç geldi. (Bu arada Aslı bir tık ötede 'Aslan Ailem'de oynuyor, bu da garip oluyor!) Dizi, ilgiyi çekti, magazin haberi olarak iyi iş yaptı...

Sonra? Bildiğimiz haline döndü. Ama tansiyon yüksek geldi. Ne olur? Bu sene final yapar diyorum. Biz, eski bölümleri izlemeye devam ederiz."