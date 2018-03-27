'Çocuklar Duymasın'da 'yok artık' dedirten gelişme!

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Neden hep Beşiktaş?" başlıklı yazısı şöyle:

"Çocuklar Duymasın'da (Kanal D) 'Haluk' saçları siyaha boyattı. Bu bende neredeyse 10 küsür yıl üzerinden bir şaşkınlık hissi yarattı. Boya da artık soba boyasından hallice olduğu için saçlarda bir hayli sırıttı.

Ama emin olun boyaya uygun biçimde kesilmiş, öyle de tasarlanmış olsaydı Haluk'un yeni haline 'yok artık' demeyebilirdik. Bir de 'Çocuklar Duymasın' ile başlayan futbol fanatikliği mevzunda seçilen takımın sürekli Beşiktaş olması size de ilginç gelmiyor mu?

Bir Beşiktaşlı olarak 'Behzat Ç.'deki Gençlerbirliği, 'İzmir Çetesi'ndeki Altay'ın yarattığı farkı ben daha sahici bulmuştum. Hem o tutku nehri kimseyi de kırmadan akıp gitmişti."