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Çocuklar oynarken buldu! Elleri, ayakları kesilmiş ve yakılmış...

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 19.04.2019 19:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da terk edilmiş metruk evde, elleri ve ayakları kesildikten sonra üzerine yanıcı madde dökülerek yakılmış erkek cesedi bulundu. Polis cesedin kimliğini ve olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Çocuklar oynarken buldu! Elleri, ayakları kesilmiş ve yakılmış...

Olay, akşam saatlerinde Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarındaki Kızıl Koyun Mağaralarının bulunduğu bölgede meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar, metruk evde yanmış erkek cesedi bularak ailelerine haber verdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

CESET PARÇALARI ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Polis yaptığı incelemede 25 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu düşünülen cesedin el ve ayaklarının kesildikten sonra üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığını belirledi. Ceset parçaları olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracına konularak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CEST

Polis, cesedin kime ait olduğunu ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa ceset polis

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