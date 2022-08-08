Çocukları çıplak pozlardan rahatsızdı! Britney Spears ve eşi Sam Asghari Kevin Federline’a yanıt verdi!

Son günlerde üst üste çıplak pozlarını paylaşan Britney Spears eski eşi Kevin Federline ile sorun yaşıyor. Federline, çocukların anneleriyle birkaç aydır görüşmediğini, bunun nedeninin Spears’ın Instagram’da paylaştığı çıplak fotoğraflar olduğunu söyledi. Bu açıklamalar ünlü şarkıcıyı çok kızdırdı.

Ünlü şarkıcı yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi:

“Eski kocamın çocuklarımla aramdaki ilişkiyi tartışmaya karar verdiğini duymak beni üzüyor. Hepimizin bildiği gibi, genç erkekleri yetiştirmek hiç kimse için asla kolay değildir. Nedenin Instagram’a dayandırılması beni endişelendiriyor” diye yazdı.

Spears, sorunun Instagram’dan çok önceye dayandığını ve onlara her şeyi verdiğini belirtirken çocukları babalarına vermenin annesinin önerisi olduğunu da yazdı.

"ÇOCUKLAR DA YAŞANANLARDAN ETKİLENDİ"

Spears daha sonra bir gönderi daha paylaşarak ün ve bu işin getirdiği travmanın sadece kendisini değil, çocuklarını da etkilediğini ve vasilik sonrası bugüne kadar elinden gelenin en iyisini yaptığını kaydetti.

13 yıldır babasının vasiliği altında olan ve kısa süre sonra özgürlüğüne kavuşan Spears'ın eski eşi baba Jamie Spears'a destek olmasıyla da gündemdeydi.

EŞİNDEN DESTEK GECİKMEDİ

Spears’ın yeni kocası Sam Asghari de eşini şu sözlerle destekledi:

“Çocuklar çok zekiler ve yakında kendi kararlarını vermek için 18 yaşında olacaklar. Sonunda ‘zor’ kısmın 15 yıldan fazla bir süredir rol model olarak fazla çalışmayan bir babaya sahip olmak olduğunu anlayabilirler.”

