Çocukları ellerinden alınıp eşcinsel aileye verildi! ''Amaçları elimizden çocuklarımızı almak''

Almanya'da Türk bir ailenin 10 aylık bebeği, gelişim yetersizliği ve annesinin psikolojik rahatsızlığı olması gerekçesiyle ailenin elinden alındı. Daha sonra ise eşcinsel bir aileye verildi. Yolal, çocuklarının bu aileyle kalmasını istemediklerini açıkladı ve "Çocuğumuz Türk ve Müslüman bir aileye verilsin" dedi.

DESTEK BEKLİYORLAR

Anne Aygül Küçükbıyık ve Mustafa Yolal, oğulları Emir'in, Aachen Gençlik Dairesi tarafından Köln yakınlarında yaşayan eşcinsel aileye verilmesine tepki gösterdi. Ayrımcılık ve baskıya uğradıklarını söyleyen Küçükbıyık, yardım ve destek beklediklerini söylediler.

EŞCİNSEL BİR AİLEYE VERİLDİ

Oğulları Emir'in 30 Mayıs'ta ellerinden alındığını anlatan Küçükbıyık, "Çocuğumun normal bir aileye verilmesini istemiştim. Çocuk alındıktan iki hafta sonra Aachen Gençlik Dairesi'nden Emir'in yeni bakıcı ailesinin eşcinsel olduğunu öğrendim" dedi.

''AİLEYİ KÖTÜLEMEMİZ SUÇ''

Konuyla ilgili mahkeme sürecinin başladığını ifade eden baba Yolal, "Bunlar Almanya'da aile olarak kabul ediliyor. Aileyi kötülememiz bir suç. Aksini iddia edersek, bu aile olamaz dersek bir ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacağız" diye açıkladı.

DESTEK İSTEDİLER

Çocuklarının Türk ve Müslüman bir aileye verilmesini talep ettiklerini belirten Yolal, "Orada kalmasını istemiyoruz. Bunun için bir dava daha açacağız. Bunun için desteğe ve yalnız kalmamaya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

EMZİRMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Aachen Gençlik Dairesi'ne bağlı Anne-Çocuk Kurumu'nun orada kaldığı dönemde, çocuğunu emzirmesine müsaade etmediklerini iddia eden anne Küçükbıyık, çocuğuna hazır mama vermesini istediklerini söyledi.

''AMAÇLARI ÇOCUKLARIMIZI ELİMİZDEN ALMAK''

Adalet istediğini söyleyen Küçükbıyık, psikolojik nedenlerle çocuğuna zarar vermesinin söz konusu olmadığını belirtti. Anne Küçükbıyık, "Alman Gençlik Dairelerinin amaçları elimizden çocuklarımızı almak. Kalan aileler baskı altında ve tehdit ediliyor" dedi.

TÜRK KONSOLOSLUĞU YARDIM EDİYOR

Türk Konsolosluk yetkililerinin sürekli yardım ettiklerini dile getiren baba Yolal, "Çocuğun onlarla kiliseye gitmesi serbest fakat annesinin çocuğuyla Türkçe konuşması, oğlum demesi yasak. Benim görüşme yasağım var. Annesi ayda bir kez görebiliyor. Ben de babalığı tanıttıktan sonra görebileceğim. Gençlik dairelerinin yabancıların çocuklarını baskı ve hilelerle nasıl ailelerin ellerinden aldıklarını bütün kamuoyuna anlatmak istiyoruz. Sizlerde yanımızda olursanız bize güç kuvvet verirsiniz" şeklinde konuştu.

