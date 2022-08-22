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  4. Putin'in sağ kolu Peskov ve eşi Türkiye'de! Eşinin eğlence görüntüleri ise manşetlerde

Putin'in sağ kolu Peskov ve eşi Türkiye'de! Eşinin eğlence görüntüleri ise manşetlerde

22.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerin başında gelen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ve eşi Tatiana Navka ile Türkiye'ye tatile geldi. Peskov ve eşinin eğlenceli tatil paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Yoğun eleştirelere maruz kalan çift, sosyal medya kullanıcıları tarafından pervasızlık ve düşüncesizlikle suçlandı.

Putin'in sağ kolu Peskov ve eşi Türkiye'de! Eşinin eğlence görüntüleri ise manşetlerde

Yıllardır Kremlin Sözcüsü olarak görev yapan ve Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan Dimitri Peskov ve eşi Tatiana Navka, Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken tatile çıkmaları ile gündem oldular. İkilinin, Türkiye tatilinden paylaştıkları eğlence görüntüleri, sosyal medyada tartışma yarattı.

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EĞLENCE ANLARINI PAYLAŞTI

Geçen hafta eşi ile Türkiye’ye gelen ve özel bir yat kiralayarak eşi ile tatil yapan Navka, milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesabından eğlendiği bir gecenin görüntülerini paylaşınca çift gündem oldu. Görüntülerde Navka, özellikle Ege adalarında yaygın olan tabak kırma geleneğini uyguluyordu ve açık havada bir restoranda çok sayıda tabağı neşeli bir şekilde kırıyordu.

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YAPTIRIM UYGULANANLAR ARASINDALAR

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47 yaşındaki kadının tartışma yaratan eğlence anlarını gösteren bu görüntülerin Türkiye'de mi yoksa bir Yunan adasında mı çekildiği bilinmiyor. Ancak hem Navka hem de Peskov ABD ve AB tarafından savaş dolayısıyla yaptırım uygulanan kişiler arasında yer aldığından, Türkiye’de taverna benzeri bir yere gittikleri tahmin ediliyor.

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TEPKİ GÖRDÜ

peskov

Sosyal medya kullanıcıları, savaş hala devam ederken Putin’in sözcüsü ve eşinin parti yaptıklarını anları paylaşmalarına inanamadılar. Bazı kullanıcılar çok daha mütevazı davranmaları gerektiğini söyledi ve paylaşımı uygunsuz buldu. Gönderinin altındaki binlerce yorum ise Navka'yı pervasız ve düşüncesiz davranması sebebiyle kınıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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