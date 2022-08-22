Putin'in sağ kolu Peskov ve eşi Türkiye'de! Eşinin eğlence görüntüleri ise manşetlerde

Yıllardır Kremlin Sözcüsü olarak görev yapan ve Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan Dimitri Peskov ve eşi Tatiana Navka, Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken tatile çıkmaları ile gündem oldular. İkilinin, Türkiye tatilinden paylaştıkları eğlence görüntüleri, sosyal medyada tartışma yarattı.

EĞLENCE ANLARINI PAYLAŞTI

Geçen hafta eşi ile Türkiye’ye gelen ve özel bir yat kiralayarak eşi ile tatil yapan Navka, milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesabından eğlendiği bir gecenin görüntülerini paylaşınca çift gündem oldu. Görüntülerde Navka, özellikle Ege adalarında yaygın olan tabak kırma geleneğini uyguluyordu ve açık havada bir restoranda çok sayıda tabağı neşeli bir şekilde kırıyordu.

YAPTIRIM UYGULANANLAR ARASINDALAR

47 yaşındaki kadının tartışma yaratan eğlence anlarını gösteren bu görüntülerin Türkiye'de mi yoksa bir Yunan adasında mı çekildiği bilinmiyor. Ancak hem Navka hem de Peskov ABD ve AB tarafından savaş dolayısıyla yaptırım uygulanan kişiler arasında yer aldığından, Türkiye’de taverna benzeri bir yere gittikleri tahmin ediliyor.

TEPKİ GÖRDÜ

Sosyal medya kullanıcıları, savaş hala devam ederken Putin’in sözcüsü ve eşinin parti yaptıklarını anları paylaşmalarına inanamadılar. Bazı kullanıcılar çok daha mütevazı davranmaları gerektiğini söyledi ve paylaşımı uygunsuz buldu. Gönderinin altındaki binlerce yorum ise Navka'yı pervasız ve düşüncesiz davranması sebebiyle kınıyordu.



