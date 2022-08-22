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Transparan kıyafetiyle konsere gitti! Tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı

22.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liliane Mugabekazi isimli bir kadın, Fransız sanatçı Tayc’in konserine transparan siyah bir kıyafetle gitti. Konserde eğlendiği görüntüleri paylaşmasının sonrasında Mugabekazi, ahlaksızlıkla suçlanarak tutuklandı.

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! Tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı

Ruanda'nın Kigali kentinde yaşayan 24 yaşındaki Liliane Mugabekazi isimli bir kadın, Fransız sanatçı Tayc'ın sahne aldığı bir konsere siyah transparan bir kıyafetle katıldı.

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“AYIP DEDİĞİMİZ KIYAFETLERLE...”

kapak transparan

Mugabekazi, utanç verici giyinme olarak kıyafetleri nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Ciddi bir suç işlediğinin ifade edildiği savcılık açıklamasında, “Konsere, mahrem yerlerini ortaya çıkaran kıyafetlerle katıldı. Ayıp dediğimiz kıyafetlerle" notunu ekledi. Hapis cezasına çarptırılan kadın 12 gün gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

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Ruanda konser kıyafet transparan
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