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Çocukları için açtığı velayet davasıyla gündeme gelmişti! Rafet El Roman şimdi ne yapıyor?

17.10.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme bomba gibi düşen Rafet El Roman’ın velayet davasında son gelişmenin ne olduğu merak konusu oldu. Rafet El Roman çocuklarının velayetini eski eşi Tuğba Altıntop’tan alıp almadığı dönem dönem magazin gündemini meşgul eden konulardan. Sevilen sanatçı önceki günlerde yeni bir albüm piyasaya sürerek, yeni klibini de yayınladı. İşte Rafet El Roman'ın son hali ve ayrıntılar...

Çocukları için açtığı velayet davasıyla gündeme gelmişti! Rafet El Roman şimdi ne yapıyor?

Önceki dönemlerde Rafet El Roman ile eşi arasında geçen çekişmeli velayet davası süreci gündeme bomba gibi düşmüştü. Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop arasında velayet davasının sonucu zaman zaman gündeme geliyor.

RAFET EL ROMAN'IN VELAYET DAVASI NASIL SONUÇLANDI?

Ünlü sanatçının son hali ve velayet davasındaki gelişmeler merak ediliyor. Boşanma davasında olan yine çocuklara olmuştu. Tuğba Altıntop boşanmanın ardından çocuklarını alabilmek için çekişmeli olarak süren bir dava açmıştı. Dava süreci ise gerek basın gerek halk tarafından ilgiyle takip edilmişti.

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Türkiye pek çok sayıda boşanma ve velayet davasına tanık oldu. Ancak bunlardan en uzun süren manken Tuğba Altıntop ve şarkıcı Rafet El Roman arasındaki davaydı. Ünlü manken ve başarılı şarkıcı çift kariyerlerinin en üst basamaklarındayken tanıştı. Birbirlerine aşık oldu.

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Çift evlendi ve iki kız çocukları dünyaya geldi. Mutlu giden evlilik sırasında Tuğba Altıntop’un yeni iddiasına göre Rafet El Roman’ı bir turne sırasında sevgilisiyle yakaladı. Bu olayın üzerine çiftin evliliği sarsıldı ve boşanmaya karar verdiler.

3 YIL BOYU GÖSTERMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ!

Ne olduysa bu karardan sonra oldu ve boşanmanın hemen ardından açtığı velayeti alan Rafet El Roman iki kızını alıp Almanya’ya taşındı. Anne Tuğba Altıntop ise sesini yükseltti ve kızlarını görebilmek için çok mücadeleye girdi. Tuğba Altıntop’un iddiaları bitmek bilmedi. Eşinin hakkı olmamasına rağmen çocukları 3 yıl boyunca kendisine göstermediğini ifade etti. Kızlarını sadece görüntülü konuşmayla görebildiğini söyledi. Bundan kızlarının olumsuz etkilendiğini düşünen Altıntop, velayetlerin kendisine verilmesi istemiyle Rafet El Roman’a dava açtı.

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Çocukların ruhsal durumu ve yaşam koşullarıyla ilgili olarak uzman psikolog, bilirkişi, sosyal inceleme uzmanlarının raporlarından yararlanılan mahkeme kararında, ‘ el Roman’ın, çocukların anneleriyle belli sürelerde görüşmesine ilişkin mahkeme hükmüne uymadığı, Almanya’da yaşayan çocuklarını Türkiye’ye getirmeyerek, anneleriyle ilişki kurmasını engellediği’ belirtildi. Böylece yerel mahkeme çocukların velayetini anneye vermeye karar verdi. Ancak bu sırada uzman raporları devreye girdi.

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Rafet El Roman’ın temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Mahkemede “Boşanma davasındaki protokol uyarınca çocukların velayetinin, anne Altıntop’un da isteğiyle babalarına verilmesi ve Altıntop’un, velayet davasını boşanma kararından yaklaşık 6 ay sonra açması ve en önemlisi uzman raporlarında çocukların gelişimlerinin normal seyrettiği ve Almanya’daki yaşamlarıyla ilgili olumsuz söylemde bulunmamaları” göz önünde tutularak velayetin baba Rafet El Roman’da kalmasına karar verildi.

RAFET EL ROMAN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Ünlü sanatço Rafet El Roman'ın şimdilerde ne yaptığı da merak ediliyor. Sevilen isim son olarak 1 Eylül 2021 tarihinde Sırrına Eremeyiz isimli yeni albümünü piyasaya sürmüştü.

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Roman, yine bu sene İki Dakika (feat. Nur Usta) ve Bağışla Beni isimlerinde iki yeni tekli de çıkardı. Sevilen isim geçtiğimiz günlerde yeni albümünde yer alan 'Yangın' şarkısı için bir klip yayınladı. Son hali oldukça dikkat çeken sanatçının klibi ise kısa sürede 700 bin izlenmeye ulaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Rafet El Roman Tuğba Altıntop
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