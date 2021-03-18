Çocukların beyinlerini yeniden programlamak için uyuşturucu maddeler kullanan bilim insanı: Lauretta Bender

O dönemde aslında çok da meşhur olmayan Bellevue Hastahanesi’nde çalışan Bender, “Çocukluk Şizofresini” adı verdiği uydurma bir hastalığı temel alarak deney çalışmalarına başladı. 98 tane çocuğun ailesine çocuklarının çocukluk şizofrenisine yakalandığını söyledi ve onları iyileştirmesi gerektiğine inandırdı. Bender'ın tedavi yöntemi oldukça farklıydı. Bender çocuklara zehirli ve uyuşturucu maddeler vererek çocukların beyinsel anlamda kontrolü tamamen kaybetmelerini sağlıyordu. Bu sayede beyinleri yeniden programlayabileceğini düşünüyordu.

Bender’in uyguladığı teknikler çocukların gelişiminde büyük zararlara neden oldu. Çocukların beynini yeniden programlayacağına inanarak uygulamalarının dozunu arttırdı ve elektrik vermeye başladı. Bender, 1940'larda kullandığı teknikler ile yüksek oranda sorgulanan ve suçlu bir kişi halinde dönüştü. Deneyler Bender’in beklediği sonuçları vermedi. Aksine çocuklar zaman içerisinde bağımlı birer haline dönüştü. Denek olarak kullanılan çocukların ebeveynlerinin tüm suçlamalarına rağmen Bender deneyini savunmaya devam etti.



