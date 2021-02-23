İnsanlık tarihinin en korkunç deneylerinden bir tanesi: Rus Uyku Deneyi

Rus Uyku Deneyi ismiyle bilinen bu deney II. Dünya Savaşı yıllarında düşman olarak kabul edilen siyasi mahkumlar üzerinde uygulanıyordu. Deneyin temelinde beş denek bir odaya kapatılıyor ve otuz gün boyunca uyumamaları söyleniyordu. Hatta otuz günlük sürede başarılı olanların serbest bırakılacağı dahi vaat ediliyordu. Deneklerin kaldığı odaya 30 gün boyunca yetecek kadar su, yiyecek ve kitap bırakıldı. Bunun yanı sıra odada deneklerin konuşabileceği mikrofonlar yerleştirildi. Uyumalarını önlemek için ise düzenli olarak gaz ve oksijen verildi.

Bütün hazırlıkların tamamlanmasından sonra deney başladı. İlk beş gün boyunca denekler çok fazla rahatsız olmadan günlerini atlattı. Ancak beşinci günde şikayetler gelmeye başladı. Denekler mikrofon aracılığıyla deneyin durulmasını istedi ancak Rus bilim insanları bunu kesin bir dille reddetti.

Deneyin dokuzuncu gününde ise denekler sinirlerini kaybetmiş gibi hareket ediyordu. Hatta içlerinden bir tanesinin avazı çıktığı kadar bağırdığı ve bunun sonucunda ses tellerinin parçalandığı bilimsel tutanaklardaki yerini aldı. Diğer denekler ise mikrofona bitmesi için fısıldayarak yalvarmayı tercih etti.